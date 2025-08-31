Tên lửa ERAM trở thành mục tiêu dễ dàng của EW tương tự GLSDB?

Không quân Ukraine có thể tin tưởng vào một loại vũ khí tầm xa mới - tên lửa hành trình phóng từ trên không có tên gọi chung là ERAM, bao gồm hai sản phẩm riêng biệt - RAACM của CoAspire và Rusty Dagger của Zone 5 Technologies.

Nhưng khi nói đến bất kỳ vũ khí tầm xa tương đối rẻ nào, khi giá trung bình của một quả ERAM thông thường chỉ 246.200 đô la, thì câu hỏi đặt ra là liệu nó có hiệu quả trong điều kiện tác chiến điện tử của Nga hay không.

Xét cho cùng, Ukraine đã có kinh nghiệm tiêu cực với GLSDB, được cho là có thể tấn công đối phương ở tầm bắn lên tới 150 km, nhưng tính dễ bị tổn thương của hệ thống định vị vệ tinh trên bom GBU-39 SDB ở tầm bắn như vậy đã khiến nó không hiệu quả.

Nhưng giờ đây, mọi thứ cho thấy vấn đề sẽ không tái diễn. Thứ nhất, một trong những yêu cầu ban đầu đối với cả hai tên lửa là phải đảm bảo độ chính xác 10 mét trong điều kiện tác chiến điện tử.

Thứ hai, giấy phép từ Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Hoa Kỳ (DSCA) cho phép mua 3.350 tên lửa tầm xa này cho thấy những thành phần rất đáng chú ý.

"Chính phủ Ukraine đã yêu cầu mua sắm tới 3.350 tên lửa tầm xa (ERAM) và 3.350 hệ thống định vị toàn cầu (GPS)/hệ thống dẫn đường quán tính (INS) (EGI) tích hợp với module chống giả mạo và khả năng lựa chọn (SAASM), mã Y hoặc mã M", giấy phép nêu rõ.

Tên lửa ERAM sẽ không lặp lại thiếu sót của GLSDB,

Nói một cách đơn giản, hệ thống dẫn đường của cả hai tên lửa ERAM đều được trang bị công nghệ bảo vệ chống thay thế tọa độ - Module Chống Giả mạo Khả dụng Chọn lọc (SAASM).

Bản chất của nó nằm ở chỗ các vệ tinh GPS có tín hiệu khác nhau cho người dùng thông thường và quân sự. Và trên thực tế, có một loại gọi là "GPS quân sự", trong đó tín hiệu được mã hóa được sử dụng, đó là mã Y và mã M mới hơn.

Và hệ thống định vị với SAASM có khả năng giải mã các tín hiệu này nhờ "khóa" nhúng sẵn, được cập nhật thường xuyên. Và nếu máy thu nhận tín hiệu, nhưng nó không được giải mã bằng "khóa", thì tín hiệu sẽ bị bỏ qua. Tức là để giả mạo tín hiệu, trước tiên đối phương cần phải phá mã.

Có rất ít thông tin về các tính năng của mã M mới hơn, nhưng được biết các vệ tinh GPS mới được phóng từ năm 2018 có ăng ten định hướng đặc biệt, với chùm tia tạo thành một vùng phủ sóng rộng vài trăm km trên mặt đất với tín hiệu mạnh gấp 100 lần so với thông thường. Điều đó có nghĩa là, việc "nghiền nát" một tín hiệu như vậy trở thành nhiệm vụ rất khó khăn.

Đồng thời đây có thể không phải là tất cả các phương tiện dẫn đường chính xác cho tên lửa ERAM. Xét cho cùng, chúng sẽ có một hệ thống quán tính tự động tính toán vị trí, các chỉ số của nó được so sánh với dữ liệu vệ tinh, và nếu có sự khác biệt, GPS sẽ bị coi là bị xâm phạm.

Nhưng nhiều khả năng, RAACM của CoAspire và Rusty Dagger do Zone 5 Technologies chế tạo cũng sử dụng các hệ thống dẫn đường phụ trợ hoàn toàn không liên quan đến định vị vệ tinh. Cụ thể, Rusty Dagger được cho là có hệ thống dẫn đường tự động và định vị địa hình.

Ngoài ra ở RAACM, dễ nhận thấy hai "cửa sổ" trong suốt có thể nhận tín hiệu vô tuyến ở mũi, phần ở trên cùng nhiều khả năng là để nhận tín hiệu định vị vệ tinh, và một ở dưới - có thể chỉ ra hệ thống TERCOM với chức năng định vị địa hình.

Như vậy, mọi thứ đều chỉ ra rằng ở cả hai tên lửa ERAM, tất cả đều được thực hiện để đảm bảo rằng các hệ thống tác chiến điện tử công suất cao của Nga là một trong những mục tiêu của chúng, chứ không phải trở ngại.