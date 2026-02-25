Tên lửa CM-302 Trung Quốc giúp Iran 'đe dọa nghiêm trọng' tàu sân bay Mỹ

Hãng thông tấn Anh Reuters đưa tin này, dẫn nguồn tin thân cận với vụ việc. Các cuộc đàm phán giữa Trung Quốc và Iran được cho là đã bắt đầu ít nhất hai năm trước và tăng tốc mạnh sau cuộc chiến kéo dài 12 ngày giữa Israel và Iran vào tháng 6/2025.

Theo các nguồn tin, thỏa thuận cung cấp tên lửa CM-302 do Trung Quốc sản xuất gần như đã hoàn tất, mặc dù ngày giao hàng vẫn chưa được thống nhất.

Nhiều quan chức cấp cao của Iran, bao gồm cả Thứ trưởng Quốc phòng, đã đến thăm Trung Quốc, khi những cuộc đàm phán bước vào giai đoạn cuối cùng trong thời điểm mùa hè năm ngoái.

Việc sở hữu những tên lửa này sẽ tăng cường đáng kể khả năng tấn công của Iran và gây ra mối đe dọa cho các tàu chiến của Hải quân Mỹ trong khu vực.

Cần lưu ý rằng hiện tại Hoa Kỳ đã triển khai lực lượng lớn gần bờ biển Iran và trong khu vực Vùng Vịnh, nhằm chuẩn bị cho các cuộc tấn công có thể xảy ra vào nước này.

Tên lửa chống hạm siêu âm CM-302 của Trung Quốc.

CM-302 là một loại tên lửa hành trình chống hạm siêu âm của Trung Quốc - phiên bản xuất khẩu của loại YJ-12 nổi tiếng, hiện đang được Hải quân Trung Quốc sử dụng.

Quả đạn được trang bị động cơ phản lực ramjet lỏng và 4 cửa hút khí. Hệ thống động lực này cung cấp tốc độ bay siêu âm dọc theo toàn bộ hành trình, cho đến khi chạm mục tiêu.

Tốc độ tối đa có thể đạt 3 hải lý/h trở lên, tốc độ hành trình là 1,5 - 2 hải lý/h. Tầm bay của tên lửa chống hạm trong phiên bản xuất khẩu khoảng 300km, khối lượng đầu đạn là 250kg.

Tên lửa này dài gần 7m, đường kính thân 0,7m và trọng lượng phóng từ 2.000 đến 2.500kg, nó có thể được sử dụng từ cả tàu chiến và bệ phóng trên mặt đất.

CM-302 tiếp cận mục tiêu ở độ cao rất thấp. Hệ thống định vị vệ tinh được sử dụng để dẫn đường. Ở giai đoạn cuối của chuyến bay, đầu dò radar chủ động (GOS) được kích hoạt, giúp bắt tín hiệu mục tiêu và tấn công chính xác.