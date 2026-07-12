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Tên lửa CAMM-ER tối tân sẽ được sản xuất ngay tại Ukraine?

Bạch Dương
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Ukraine đang đàm phán với Ý để nội địa hóa việc sản xuất tên lửa phòng không tầm trung CAMM-ER.

Theo báo La Repubblica, thông tin về cuộc đàm phán giữa Ý và Ukraine được biết từ các tài liệu điều tra của Văn phòng công tố Rome, liên quan đến hoạt động gián điệp của tình báo Nga.

Các cơ quan tình báo Nga đã cố gắng tìm kiếm thông tin về liên hệ quốc phòng và kế hoạch tích hợp hệ thống phòng không mới vào mạng lưới bảo vệ bầu trời Ukraine, thông qua một cựu nhân viên thuộc Cơ quan an ninh Ý.

CAMM-ER được MBDA phát triển dựa trên tên lửa CAMM tiêu chuẩn để thay thế hệ thống phòng không Aspide lỗi thời trong quân đội Ý.

Tại Ý, những tên lửa đánh chặn này đang được tích hợp vào hệ thống phòng không Grifo thế hệ mới, dự kiến sẽ sớm trở thành nền tảng phòng thủ cho lực lượng mặt đất của nước này.

Hệ thống tên lửa phòng không tầm trung Grifo của Quân đội Ý.

So với tên lửa CAMM cơ bản, tầm bay của CAMM-ER được tăng lên đến 45km, vượt trội đáng kể so với khả năng của phiên bản "tiền nhiệm.

Một đặc điểm trong thiết kế hệ thống là việc sử dụng cơ cấu phóng "lạnh" thẳng đứng, trong đó bộ tạo khí sẽ đẩy tên lửa ra khỏi thùng chứa, trước khi khởi động động cơ chính.

Loại đạn đánh chặn này được tích hợp đầu dò radar chủ động, đảm bảo đánh chặn mục tiêu trong mọi điều kiện thời tiết mà không cần chiếu xạ liên tục từ radar mặt đất.

Tên lửa CAMM-ER có khả năng đạt tốc độ vượt quá Mach 3, đồng thời duy trì khả năng cơ động cao để tiêu diệt mục tiêu như máy bay, trực thăng và tên lửa hành trình cơ động cao.

Theo La Repubblica
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