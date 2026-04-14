Tên lửa bí ẩn của Ukraine khiến hệ thống Osa-AKM mạnh vượt trội

Sao Đỏ

Ukraine đã đưa vào sử dụng một loại tên lửa phòng không mới, nhiều khả năng được thiết kế cho hệ thống Osa-AKM từ thời Liên Xô.

Thông tin này được đưa ra dựa trên kết quả phân tích video lời chúc mừng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhân "Ngày Thợ rèn súng".

Ngoài ra, tài liệu được công bố bao gồm một số mảnh vỡ của loại tên lửa chưa xác định, có hình dáng bên ngoài tương tự đạn phòng không thuộc dòng 9M33 của Liên Xô, đặc biệt là 9M33M3.

Đặc biệt hình ảnh còn cho thấy các cánh lái phía sau đặc trưng, gần như giống hệt nhau ở cả hai loại tên lửa. Hình dạng tổng thể, hệ thống dẫn hướng phóng và cánh lái phía trước cũng tương tự nhau.

Hiện chưa rõ liệu đây có phải bản sao của sản phẩm Liên Xô được chế tạo trên nền tảng linh kiện mới hay không. Bên cạnh đó cần lưu ý thêm, cũng chưa rõ đây là phiên bản tên lửa nào và có những đặc điểm gì.

So sánh cánh lái đuôi của tên lửa mới do Ukraine chế tạo và loại 9M33 dành cho tổ hợp Osa.

Osa-AKM là hệ thống tên lửa phòng không mọi thời tiết của Liên Xô, được thiết kế để bảo vệ lực lượng và trang thiết bị của quân đội, cũng như các mục tiêu quan trọng khỏi máy bay và tên lửa hành trình.

Để chiến đấu hiệu quả, tổ hợp này được trang bị 6 tên lửa dẫn đường 9M33M3 sẵn sàng phóng.

Tên lửa phòng không 9M33M3 có khối lượng 126,3kg, trong đó đầu đạn nặng 15kg. Chiều dài 3.158mm, đường kính thân 206mm và sải cánh 650mm; cơ chế dẫn đường thông qua điều khiển bằng sóng vô tuyến.

Tốc độ bay của đạn đạt tới 500m/s, tầm phát hiện mục tiêu lên đến 45km, tầm bắn từ 1.500 đến 10.000m, độ cao từ 25 đến 5.000m, và tham số quỹ đạo là ±6.000m. Tên lửa có khả năng tấn công mục tiêu ở tốc độ lên đến 500m/s và khả năng cơ động lên đến 8G.

Từ kinh nghiệm chiến trường hiện đại, hệ thống phòng không Osa trong tay Lực lượng vũ trang Ukraine đã chứng tỏ hiệu quả vượt trội trong suốt năm 2022 và 1/5 năm 2023.

Tổ hợp này đã bắn hạ một lượng đáng kể máy bay không người lái và tên lửa hành trình của Nga. Tuy nhiên, nguồn cung cấp đạn dược cho chúng bắt đầu cạn kiệt khá nhanh, dẫn đến cường độ sử dụng giảm đi đáng kể.

Để phần nào bù đắp cho vấn đề này, Tổ chức Return Alive đã hiện đại hóa các hệ thống tên lửa phòng không Osa-AKM.

Sau khi nâng cấp, tổ hợp không chỉ có thể hoạt động với tên lửa đất đối không 9M33M3 tiêu chuẩn, hiện đang khan hiếm. Tổ hợp còn được cả tên lửa không đối không R-73 - loại đạn mà Ukraine hiện đang có rất nhiều.

Hệ thống phòng không Osa-AKM của Quân đội Ukraine với tên lửa không đối không R-73.

Cũng cần nói thêm vào cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000, Cục Thiết kế Luch được giao nhiệm vụ phát triển một loại tên lửa T382 thế hệ mới với các đặc tính được cải tiến cho tổ hợp phòng không T38 Stilet của Ukraine - Belarus, đây là phiên bản hiện đại hóa của hệ thống Osa-AKM.

Tên lửa T382 được phát triển bởi Cục Thiết kế Luch.

Tên lửa phòng không dẫn đường này dự kiến có kích cỡ 130/260mm với trọng lượng phóng 140kg, đầu đạn nặng 18kg. Tầm bắn của tên lửa từ 1,5 đến 20km, và độ cao từ 0,025 đến 10km. Tốc độ bay tối đa của tên lửa đạt 850m/s.

Tuy nhiên theo những thông tin công khai được biết, loại đạn đánh chặn này không vượt quá giới hạn mô hình.

Theo Militarnyi
