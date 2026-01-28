Tên lửa bay nhanh hơn tốc độ còi báo động

Theo tờ báo Wirtualna Polska của Ba Lan, tên lửa Nga đang vươn tới các mục tiêu ở thủ đô và các vùng khác của Ukraine vượt qua tốc độ nhận biết của radar và nhanh hơn cả tốc độ còi báo động không kích vang lên.

Tờ báo này cũng lưu ý rằng, hệ thống phòng không của Ukraine không thể đáp trả hiệu quả các cuộc không kích của Nga.

Nga hiện đang sử dụng rất nhiều tên lửa có tốc độ siêu thanh để đánh vào Ukraine, ví dụ như tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) Oreshnik có tốc độ Mach 10-11; tên lửa đạn đạo chiến thuật (OTRK) Iskander bay với vận tốc Mach 6-7; tên lửa chống hạm 3M22 Zircon có thể bay đến Mach 9…

“Lực lượng Nga đang sử dụng tên lửa siêu thanh 3M22 Zircon, giúp rút ngắn thời gian phản ứng của hệ thống phòng không và thời gian cảnh báo công chúng. Khi được phóng từ Crimea, tên lửa có thể đến Kiev chỉ trong vài phút, nhanh hơn cả thời gian báo động” - Wirtualna Polska tuyên bố.

Tờ báo này nhấn mạnh rằng, các cuộc tấn công vào lĩnh vực năng lượng đã dẫn đến tình trạng mất điện, mất nước và mất hệ thống sưởi ở một số khu vực của vùng Kiev, bao gồm cả thủ đô Kiev và khu vực bờ trái sông Dnepr.

Bài báo dẫn lời CEO Maksym Timchenko của công ty năng lượng tư nhân lớn nhất của Ukraine DTEK cho biết, chiến dịch của Nga không kích liên miên vào hạ tầng điện của nước này đã khiến công ty mất tới 60-70% công suất phát điện, và đang đối mặt với nguy cơ nghiêm trọng về một thảm họa nhân đạo.

Tác giả cho biết thêm rằng, người dân thành phố buộc phải tìm nơi trú ẩn ấm áp trong tàu điện ngầm và những khu vực hầm trú ẩn giữa thời tiết giá rét và mất điện.

Theo số liệu chính thức, hơn 600.000 người dân đã rời Kiev trong những tuần gần đây; trong bối cảnh văn phòng thị trưởng thủ đô Kiev [ông Vitali Klitschko] đang tiếp tục kêu gọi những cư dân còn lại rời khỏi thành phố, chuyển đến vùng nông thôn nơi có thể sưởi ấm bằng củi.

Trong khi đó, nhà lãnh đạo đã mãn nhiệm của Ukraine Volodymyr Zelenskyy đang tích cực yêu cầu các nước phương Tây tăng cường cung cấp hệ thống phòng không để ngăn chặn các vụ không kích của Nga, nhằm tránh xảy ra tình trạng sụp đổ hệ thống hạ tầng năng lượng của đất nước.

Tuy nhiên, châu Âu thừa nhận rằng khả năng hỗ trợ Ukraine trong lĩnh vực này bị hạn chế nghiêm trọng, chính phủ Đức mới hôm 27/01 thừa nhận không thể giao thêm bất cứ hệ thống phòng không Patriot nào cho Kiev.