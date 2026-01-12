Phóng sự dựa trên phân tích của Viện Nghiên cứu Khoa học pháp y Kiev (Ukraine), trong đó các chuyên gia vũ khí Ukraine đưa phóng viên CNN tiếp cận và kiểm tra các mảnh vỡ tên lửa. Những hình ảnh ghi nhận cấu trúc bên trong cho thấy hệ thống dẫn đường sử dụng con quay hồi chuyển cơ học tương tự loại từng được dùng trong các chương trình không gian thời Liên Xô.

Theo các nhà phân tích, mặc dù Nga ca ngợi Oreshnik như một bước đột phá công nghệ, thiết kế và linh kiện thu hồi cho thấy đây là sự tái sử dụng công nghệ cũ từ các chương trình trước đó. Tên lửa sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính với con quay hồi chuyển cơ học, trong khi bảng mạch điều khiển chứa các ống điện tử bọc thủy tinh, cho thấy kiến trúc của tên lửa không hoàn toàn là kỹ thuật số.

Một số linh kiện có dấu hiệu sản xuất từ năm 2018, cho thấy chúng có thể được dự định sử dụng cho các dự án trước đó.

Ngoài ra, đoạn phim của CNN còn ghi lại cơ chế triển khai đầu đạn của tên lửa. Thiết bị này được thiết kế để phóng ra sáu đầu đạn con, mỗi đầu đạn sẽ phân mảnh thành các đầu đạn động năng nhỏ hơn.

Tuy nhiên, các nhà phân tích lưu ý rằng, cuộc tấn công vào thành phố Lviv hôm 9/1/2026 đã cho thấy những trục trặc về mặt chức năng: Chỉ có bốn cụm đầu đạn con và hai phần tử riêng lẻ rơi xuống đất, với sự phân tán rộng cho thấy độ chính xác kém hoặc bị phân rã một phần.

Cơ quan tình báo Ukraine cho rằng đầu đạn này hoàn toàn dựa vào động năng và khối lượng, chứ không phải chất nổ. Theo CNN , tên lửa có thể vượt quá Mach 11 (khoảng 3.740 m/s) trong giai đoạn cuối, gây áp lực lên cả hệ thống điều khiển và độ bền cấu trúc.

Trong khi Nga tiếp tục ca ngợi Oreshnik như một loại vũ khí thế hệ mới, những phát hiện do CNN và các chuyên gia Ukraine công bố cho thấy hệ thống này sử dụng phần cứng cũ và gặp phải những hạn chế về hiệu năng trong hoạt động thực tế.

Trước đó vào ngày 9/1, Nga đã phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik vào một cơ sở hạ tầng ở thành phố Lviv. Tên lửa mang theo đầu đạn con không hoạt động và là một phần của cuộc tấn công quy mô lớn hơn diễn ra trong đêm, bao gồm cả máy bay không người lái và nhiều loại tên lửa khác.