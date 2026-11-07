Tên lửa bán đạn đạo cơ động cao Pralay giúp Ấn Độ răn đe Pakistan và Trung Quốc

GD&TĐ - Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) đã thử thành công tên lửa bán đạn đạo Pralay có thể bắn trúng mục tiêu cách 500km.

Thông tin này được Bộ Quốc phòng Ấn Độ báo cáo. Vụ phóng diễn ra vào lúc 11h10 sáng 5/11 theo giờ địa phương từ bãi thử nghiệm đảo Abdul Kalam, ngoài khơi bờ biển bang Odisha của Ấn Độ.

Theo ghi nhận, tên lửa đã hoàn thành xuất sắc tất cả các nhiệm vụ. Quỹ đạo và các thông số bay của nó đã được theo dõi bằng hệ thống đo lường tại Trường thử nghiệm tích hợp ở Chandipur.

Cuộc thử nghiệm được tiến hành như một phần trong quá trình đánh giá tên lửa của quân đội trước khi đưa vào sử dụng. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã xác nhận sự thành công và lưu ý tên lửa đạt được mọi thông số thiết kế.

Việc phát triển tên lửa đang được dẫn đầu bởi Trung tâm Nghiên cứu Imarat (RCI) ở Hyderabad, hợp tác với các phòng thí nghiệm khác của DRDO. Một trong những đối tác phát triển và sản xuất là công ty nhà nước Ấn Độ Bharat Dynamics Limited (BDL).

Vụ phóng thử tên lửa bán đạn đạo Pralay của Ấn Độ.

Pralay là một tên lửa đất đối đất sử dụng nhiên liệu rắn của Ấn Độ, được thiết kế để tấn công mục tiêu trên mặt đất với độ chính xác cao. Theo dữ liệu chính thức của DRDO, tầm bắn được công bố của tên lửa này nằm trong khoảng từ 150 đến 500km.

Tên lửa được tích hợp hệ thống dẫn đường hiện đại và các thiết bị điện tử tinh vi bên trong. Nó được triển khai từ bệ phóng di động có mức độ cơ động cao.

Một đặc điểm của tên lửa bán đạn đạo là khả năng bay ở quỹ đạo tương đối thấp so với tên lửa đạn đạo truyền thống và khả năng cơ động cao để gây khó khăn cho việc đánh chặn bởi những hệ thống phòng thủ.

Vụ phóng thành công đầu tiên của Pralay diễn ra hôm 22/12/2021, từ cùng một bãi thử nghiệm trên đảo Abdul Kalam. Ngày hôm sau, các nhà phát triển Ấn Độ đã tiến hành kiểm tra lặp lại với đầu đạn khác và ở một tầm bắn khác.

Tới tháng 7/2025, DRDO đã tiến hành 2 cuộc thử nghiệm liên tiếp , trong đó họ đã kiểm tra khả năng của tổ hợp này ở tầm bắn tối thiểu và tối đa. Vào cuối tháng 12/2025, Ấn Độ đã bắn 2 tên lửa Pralay liên tiếp từ một bệ phóng duy nhất.

Việc phát triển Pralay là một phần trong chương trình rộng lớn hơn của Ấn Độ nhằm tạo ra các loại vũ khí tên lửa của riêng mình và nhằm mục đích răn đe hai đối thủ chính là Pakistan và Trung Quốc.