Tên lửa Ba Lan bắn trượt mục tiêu, lao trúng nhà dân?

Hôm 16/9, tờ Rzeczpospolita đưa tin sự việc gây ra thiệt hại đối với một ngôi nhà ở làng Wyryki. Nguyên nhân ban đầu được dự đoán là do tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến AIM-120C-7 do máy bay chiến đấu F-16 của Ba Lan phóng trượt mục tiêu.

Sự việc xảy ra khi quân đội Ba Lan và lực lượng NATO đối phó vụ 19 máy bay không người lái nghi của Nga xâm nhập vùng trời hôm 10/9.

Cảnh sát và quân đội kiểm tra thiệt hại tại hiện trường. (Ảnh: Getty)

Tờ Rzeczpospolita cũng trích dẫn phát hiện và nguồn tin từ cơ quan an ninh nhà nước thông tin thêm tên lửa được cho là không triển khai đúng cách khi đang phóng để bảo vệ không phận khỏi máy bay không người lái của Nga. Thời điểm đó, tên lửa không phát nổ "vì thiết bị an toàn của ngòi nổ đã được kích hoạt".

Ngôi nhà trúng tên lửa Ba Lan nằm cách biên giới Ukraine khoảng 20 km, ban đầu được báo cáo bị hư hại phần mái nhà và chiếc xe hơi đậu trong khuôn viên, không có thiệt hại về người.

AIM-120C-7 được lắp đầu dò radar chủ động, có tầm bắn tối đa hơn 100 km và tốc độ gần 5.000 km/h, trang bị đầu nổ phân mảnh nặng khoảng 20 kg. Mỗi quả AIM-120C-7 có giá khoảng hai triệu USD, tương thích với phần lớn tiêm kích hiện đại của phương Tây.

Phần lớn UAV xâm nhập vùng trời Ba Lan rơi ở tỉnh miền đông Lubelskie, song có hai chiếc bay tới địa điểm cách biên giới hơn 300 km. Ba Lan buộc điều động lực lượng quân sự khẩn cấp sau khi có báo cáo cho rằng UAV của Nga có thể đã xâm phạm không phận nước này.

Thủ tướng Donald Tusk từng thông báo Ba Lan sẽ đóng toàn bộ các cửa khẩu với Belarus, bao gồm cả đường sắt, kể từ nửa đêm 11/9. Ông cảnh báo các cuộc diễn tập quân sự đang diễn ra gần biên giới thể hiện “học thuyết quân sự rất hung hăng” và đòi hỏi phải có hành động phòng thủ ngay lập tức.

Bộ trưởng Nội vụ Marcin Kierwinski cho biết biện pháp này sẽ được duy trì cho đến khi Warsaw chắc chắn rằng “không còn mối đe dọa nào đối với công dân Ba Lan”. Trong khi đó, hai quốc gia láng giềng thuộc NATO là Lithuania và Latvia cũng đã tăng cường kiểm soát biên giới trong bối cảnh căng thẳng leo thang.

