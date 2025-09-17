Tên lửa ASRAAM mang lại sức sống mới cho các hệ thống phòng không cũ

Công ty MBDA UK đã trưng bày một tấm áp phích tương ứng tại triển lãm quốc phòng DSEI 2025, trong đó giới thiệu cả những nền tảng mới hiện đang được phát triển và những loại cũ, chẳng hạn như bệ phóng hệ thống tên lửa phòng không Rapier.

Ngày nay, hệ thống tên lửa phòng không Rapier đã được rút hoàn toàn khỏi Lực lượng Vũ trang Anh và được thay thế bằng tổ hợp Land Ceptor hiện đại hơn. Tuy nhiên bệ phóng của vũ khí cũ vẫn còn một số tiềm năng và có thể được sử dụng như một giải pháp kinh tế để tăng cường phòng không.

Tấm áp phích của MBDA UK cho thấy 8 tên lửa ASRAAM thay vì tên lửa Rapier Mk.2 tiêu chuẩn, vốn được dẫn đường bằng hệ thống chỉ huy vô tuyến. Việc sử dụng các tên lửa này mang lại 2 lợi thế đáng kể:

Giảm số lượng thiết bị phục vụ công việc của lực lượng tác chiến. Giảm nhu cầu sử dụng hệ thống radar để dẫn đường tên lửa.

Như thực tế với tổ hợp Raven đã chứng minh, việc sử dụng ASRAAM có thể thực hiện được với một bộ cảm biến tối thiểu, cụ thể là một hệ thống quang điện tử, chịu trách nhiệm dẫn đường tên lửa đến mục tiêu bằng cơ chế quán tính, sau đó đầu dò trên đạn sẽ làm nốt việc còn lại.

Các lựa chọn lắp đặt tên lửa ASRAAM trên nhiều nền tảng khác nhau.

Một ví dụ khác là hệ thống Raven phiên bản 4 tên lửa, có khả năng tăng hiệu quả của hệ thống trong việc đánh chặn mục tiêu trên không do có nhiều đạn sẵn sàng phóng hơn.

Lựa chọn thú vị khác là bệ phóng tương tự hệ thống phòng không Rapier, nhưng được thiết kế dạng container. Về mặt khái niệm, tổ hợp này tương tự Gravehawk được phát triển cho Ukraine , sử dụng hai đường ray phóng để phóng tên lửa R-73, mặc dù khả năng bắn đạn ASRAAM cũng khả thi.

Cách tiếp cận như vậy để tạo ra một hệ thống phòng không dựa trên tên lửa không đối không là một giải pháp hợp lý, nó cho phép:

Thống nhất vũ khí cho Quân đội Anh, sử dụng tên lửa dòng CAMM, bao gồm ASRAAM;

Cung cấp cho người mua một giải pháp chi phí thấp để mở rộng hệ thống phòng không bằng cách đặt hàng thêm tên lửa.

Cần nhớ rằng tổ hợp Raven được phát triển dựa trên ý tưởng của Trung tâm Không quân và Vũ trụ Không lực Hoàng gia chỉ trong vòng 4 tháng, trong đó đề xuất sử dụng xe tải Supercat HMT-600 có sẵn để lắp đặt tên lửa hàng không tầm ngắn ASRAAM.