Tên là cầu Như Ý nhưng nhìn đã thấy thót tim

Không chỉ là một công trình phục vụ du lịch, cầu Như Ý còn được xem là điểm nhấn kiến trúc giữa cảnh quan núi non của Thần Tiên Cư. Những đường cong mềm mại của cây cầu tương phản với các vách đá dựng đứng, tạo nên khung cảnh đặc biệt khi nhìn từ xa. Du khách có thể tiếp cận cầu Như Ý bằng cáp treo từ khu vực phía Nam hoặc phía Bắc của khu thắng cảnh. Tuy nhiên, phần lớn du khách thường đưa điểm đến này vào hành trình khám phá toàn bộ Thần Tiên Cư thay vì chỉ tham quan riêng cây cầu. Ảnh: SMH.