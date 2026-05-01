Tên cướp ở TPHCM thấy hối hận sau khi ra tay với cô gái lúc rạng sáng

Ngày 30-4, Công an phường Gò Vấp, TPHCM cho biết tạm giữ Nguyễn Hữu Tuấn, 38 tuổi, ngụ TP Đồng Nai, để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Nguyễn Hữu Tuấn tại cơ quan công an.

Theo điều tra, lúc 1 giờ 20 cùng ngày, chị Phan Thị Anh Trúc, 28 tuổi, cùng hai người bạn đi bộ trong hẻm 193 Lê Đức Thọ, phường Gò Vấp. Lúc này, Tuấn chạy xe máy đến áp sát rồi giật điện thoại iPhone 13 Pro Max chị Trúc đang cầm trên tay (chị đang gọi video với bạn ở quê) rồi bỏ chạy.

10 phút sau, Tuấn Nghĩ lại nên đưa điện thoại cho ông Trần Công T., 48 tuổi (tài xế xe ôm công nghệ) khi đang đậu xe ven đường. Đồng thời, Tuấn nói ông T. giao cho công an hoặc đợi chủ điện thoại gọi đến rồi trả lại sẽ được chủ điện thoại cho tiền. Sáng cùng ngày, ông T. đến Công an Phường Gò Vấp nộp điện thoại.

Đến 14 giờ cùng ngày, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM phối hợp Công an phường Gò Vấp truy xét và bắt Tuấn khi nghi phạm đang lẩn trốn.

Tại cơ quan công an, Tuấn thừa nhận hành vi cướp giật tài sản, đồng thời cho biết đã có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản.

Giải thích lý do trả lại điện thoại, Tuấn cho biết hiện do thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản. Song do hối hận, Tuấn muốn trả lại điện thoại.