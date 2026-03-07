Số lượng tên lửa Iran phóng đi

Iran dường như đã mất khả năng phóng các loạt tên lửa lớn để trả đũa Mỹ và Israel.

Các chuyên gia cho rằng điều này có thể là do lực lượng vũ trang Iran đã mất các bệ phóng tên lửa mặt đất trong các cuộc tấn công của Mỹ, được gọi là bệ phóng vận chuyển và dựng (TEL).

Iran được cho là đã phóng nhiều hơn hàng trăm tên lửa so với cuộc chiến 12 ngày với Israel hồi tháng 6 năm ngoái.

Trước khi xung đột bắt đầu, Iran được cho là có kho dự trữ khổng lồ các tên lửa đạn đạo tầm ngắn, với ước tính thận trọng cho rằng con số này vào khoảng 2.000 đến 2.500 quả.

Năng lực phóng tên lửa đạn đạo của Iran. Nguồn: Telegraph

Tehran đã phóng khoảng 500-750 tên lửa đạn đạo kể từ thứ Bảy tuần trước, chủ yếu nhắm vào Israel và các quốc gia vùng Vịnh có căn cứ quân sự của Mỹ. Các quốc gia như Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Kuwait đã công bố số liệu hàng ngày về số lượng tên lửa và máy bay không người lái của Iran phóng về phía họ.

Trong hai ngày đầu tiên của cuộc xung đột, Iran đã bắn trung bình 58 tên lửa đạn đạo mỗi ngày vào UAE, nhưng con số này đã giảm xuống chỉ còn 10 vào ngày thứ tư.

Đây là "bằng chứng sơ bộ cho thấy Iran đang cạn kiệt tên lửa đạn đạo", theo Colby Badhwar, một nhà phân tích quốc phòng.

Chiến thuật của Mỹ tập trung vào việc phá hủy khả năng tấn công của Iran, tiêu diệt nhiều bệ phóng tên lửa di động (TEL).

"Chúng tôi đang tập trung bắn hạ mọi thứ có thể bắn vào chúng tôi," Brad Cooper, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, cho biết trong một cuộc họp báo.

Thiệt hại tại địa điểm phóng tên lửa của Iran

Hình ảnh vệ tinh cho thấy thiệt hại đối với các cơ sở tên lửa trên khắp Iran, bao gồm một địa điểm phóng tên lửa đạn đạo ở thành phố Isfahan thuộc miền trung. Địa điểm này, vốn được xây dựng lại một phần sau các cuộc tấn công của Mỹ vào tháng 6 năm ngoái trong cuộc chiến 12 ngày, đã bị tấn công lần nữa trong khoảng thời gian từ ngày 27/2 đến ngày 1/3, theo hình ảnh vệ tinh trước và sau khi bị tấn công.

Quốc gia nào trong tình trạng đặc biệt báo động?

Bahrain tuyên bố đã đánh chặn thành công tổng cộng 70 tên lửa vào thứ Ba. Một ngày sau, họ cho biết tổng số đã tăng lên 74.

Kuwait tuyên bố đã đánh chặn tổng cộng 97 tên lửa đạn đạo trong 24 giờ đầu tiên của cuộc chiến, nhưng đã không cung cấp số liệu mới trong những ngày sau đó.

Bộ Quốc phòng Qatar hôm thứ Tư cho biết họ đã bị nhắm mục tiêu bởi hai tên lửa đạn đạo, trong đó một tên lửa đã bắn trúng căn cứ Al-Udeid nhưng không gây thương vong.

Con số này đã giảm so với 7 tên lửa đạn đạo được phóng vào quốc gia vùng Vịnh này hôm thứ Hai.

Tổng cộng, Qatar tuyên bố đã bị tấn công bằng ít nhất 101 tên lửa đạn đạo, phần lớn diễn ra trong ngày đầu tiên và ngày thứ hai của cuộc chiến.

Fabian Hoffmann, một chuyên gia về công nghệ tên lửa có trụ sở tại Oslo, cho rằng Iran không duy trì cường độ như đã quan sát thấy trong hai đêm đầu tiên. Hiện tại, ngoại trừ Bahrain, không có quốc gia vùng Vịnh nào dường như đang ở trong tình thế đặc biệt đáng báo động, ông Fabian Hoffmann nói.

Mỹ cũng đang cạn kiệt kho vũ khí chính xác của mình, khiến họ "chỉ còn vài ngày nữa" là buộc phải ưu tiên mục tiêu nào cần đánh chặn, các nguồn tin nói với Wall Street Journal.