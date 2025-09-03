Sau khi giới thiệu bản concept Tecno Spark Slim hồi đầu năm, hãng công nghệ Tecno đã chính thức thương mại hóa sản phẩm này và đồng thời công bố thêm một mẫu khác là Tecno Pova Slim. Cả hai thiết bị đều nổi bật với thiết kế siêu mỏng, gần như giữ nguyên tinh thần của phiên bản thử nghiệm trước đó.

Tecno Spark Slim chỉ dày 5,93mm, nặng 156 gram, trong khi Pova Slim cũng đạt mức 5,95mm và cùng trọng lượng. Thông số này gần như là tương đồng với Galaxy S25 Edge, vốn có độ mỏng 5,8mm và nặng 163 gram. Để đạt được độ mỏng này, Tecno đã phải thiết kế lại nhiều thành phần bên trong như pin, loa, khe SIM và cổng USB-C (chỉ dày 0,45mm). Hệ thống tản nhiệt buồng hơi (VC) cũng được tinh chỉnh xuống 0,3mm, còn viên pin dung lượng 5.160 mAh chỉ dày 4,04mm.

Ngoài ra, Tecno còn ứng dụng công nghệ xếp chồng không gian Honeycomb nhằm tối ưu hóa diện tích bên trong. Cả hai máy đều có mặt lưng bằng sợi thủy tinh cấp độ hàng không vũ trụ, dày chỉ 0,36mm.

Về camera, Spark Slim và Pova Slim cùng sở hữu cảm biến chính 50 MP. Riêng Spark Slim được trang bị thêm dải Mood Light LED bar hỗ trợ hiệu ứng ánh sáng và hoạt ảnh khi có thông báo.

Cấu hình của hai sản phẩm cũng khác biệt. Spark Slim dùng chip Helio G200, trong khi Pova Slim hỗ trợ 5G nhờ vi xử lý Dimensity 6400. Cả hai đều có màn hình AMOLED cong, tần số quét 144Hz, độ sáng tối đa 4.500 nit.

Dung lượng pin của bộ đôi này đạt 5.160 mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 45W và sạc ngược 10W. Máy đạt chuẩn IP64 chống nước và bụi, chạy HiOS dựa trên Android 15 và tích hợp bộ công cụ AI riêng của Tecno.

Hiện tại, Tecno chưa công bố giá bán và thời điểm lên kệ của Spark Slim và Pova Slim, nhưng dự kiến sẽ tiết lộ chi tiết trong tuần này. Được biết, dòng Spark và dòng Pova của Tecno đều là các dòng thuộc phân khúc giá rẻ - tầm trung với khoảng giá từ 3 - 6 triệu đồng. Tại Việt Nam, Tecno cũng vừa giới thiệu mẫu Pova 7 , mẫu smartphone chơi game giá rẻ chỉ 3,6 triệu đồng hay sắp tới đây là dòng Spark 40 Pro cũng thuộc phân khúc giá rẻ chỉ khoảng 4 triệu đồng, phân khúc giá mà ai cũng mua được.