Tại cuộc họp Ngân hàng Nhà nước với các tổ chức tín dụng, Techcombank và Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn công bố kế hoạch tham gia thị trường, nhằm gia tăng nguồn cung và thúc đẩy minh bạch hóa hoạt động kinh doanh vàng.

Ông Phạm Quang Thắng – Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) đánh giá, Nghị định 232 tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp vàng bạc có tiềm lực tài chính tham gia nhập khẩu, sản xuất vàng miếng, góp phần tăng nguồn cung và minh bạch hóa thị trường.

"Giai đoạn trước đây, Techcombank có tham gia lĩnh vực vàng nhưng đã tạm dừng vào những năm gần đây. Tuy nhiên, với sự cởi mở từ Nghị định 232/2025, ngân hàng đã có sự chuẩn bị rất tích cực và chỉ đợi Thông tư hướng dẫn được ban hành, Techcombank sẽ chính thức xin phép NHNN để tham gia nhập khẩu vàng nguyên liệu và sản xuất", ông Thắng nói.

Theo đó, phía nhà băng đang tìm kiếm đối tác quốc tế để nhập khẩu vàng nguyên liệu, nghiên cứu chế tác vàng miếng mang thương hiệu Techcombank, đồng thời chuẩn bị cơ sở vật chất trong nước như nhân sự, kho bãi, quy trình nhập – cung ứng và hệ thống phân phối. Ngoài kênh chi nhánh, ngân hàng cũng định hướng phát triển nền tảng số để người dân có thể mua bán vàng trực tuyến.

Đối với sản xuất, ông Thắng cho rằng việc xây dựng cơ sở chế tác sẽ phụ thuộc vào quy mô thị trường, song Techcombank sẵn sàng triển khai khi nhu cầu đủ lớn. "Chủ động sản xuất giúp giảm chi phí, thu hẹp khoảng cách giữa giá vàng thế giới và giá trong nước", ông nhấn mạnh.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước họp với các tổ chức tín dụng.

Đồng quan điểm, phía SJC cũng khẳng định Nghị định 232 mở ra điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp chủ động hơn trong cung ứng vàng miếng. Ông Đào Công Thắng – Quyền Tổng Giám đốc SJC – cho biết công ty có thể thu hồi những loại vàng không đạt chuẩn lưu thông (như móp méo, trầy xước), nấu chảy và dập lại thành vàng miếng mới. Bên cạnh đó, SJC sẽ làm thủ tục xin cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu từ Ngân hàng Nhà nước để sản xuất.

"Ngân hàng Nhà nước đang chuẩn bị thông tư hướng dẫn cấp phép. Khi có hướng dẫn, chúng tôi sẽ hoàn tất hồ sơ để nhập vàng nguyên liệu, sản xuất và đưa ra thị trường", ông nói, đồng thời nhấn mạnh SJC từng ba lần sản xuất vàng miếng theo đặt hàng của Ngân hàng Nhà nước, mỗi đợt khoảng 5 tấn vàng. Hiện, công ty có sẵn dây chuyền sản xuất công suất 5.000 lượng/ngày.

Theo Nghị định 232/2025, để được cấp phép sản xuất vàng miếng, doanh nghiệp phải có vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỷ đồng, trong khi mức này đối với ngân hàng là 50.000 tỷ đồng. Ngoài ra, các đơn vị không được vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh vàng; nếu từng bị xử phạt thì phải hoàn tất các biện pháp khắc phục theo quyết định xử phạt hoặc kết luận thanh tra có liên quan.

Hiện có khoảng gần 40 doanh nghiệp, ngân hàng được cấp phép kinh doanh mua, bán vàng miếng. Tuy nhiên, tính theo quy mô vốn điều lệ hiện hành, chỉ một số doanh nghiệp có vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng trở lên như PNJ, DOJI, SJC.

Về phía ngân hàng, Vietcombank, VPBank, Techcombank, BIDV, MB, VietinBank, Agribank và ACB nằm trong nhóm có vốn điều lệ trên 50.000 tỷ đồng. Chiếu theo quy định mới, đây là những là ngân hàng có lợi thế lớn để được cấp phép sản xuất vàng miếng.



