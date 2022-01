Techcombank thay Giám đốc Tài chính

Hội đồng Quản trị Techcombank vừa thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính Tập đoàn đối với ông Trịnh Bằng từ ngày 11/1/2022. Đồng thời bổ nhiệm ông Alexandre Charles Emmanuel Macaire làm người thay thế.

Được biết, ông Trịnh Bằng được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc Tài chính Techombank (CFO) từ ngày 25/1/2018.

Trước khi trở thành CFO của Techcombank, ông Bằng từng tốt nghiệp cử nhân ngành Hệ thống Khoa học, Đại học Virginia (Mỹ). Ông Bằng có 24 năm kinh nghiệm với vai trò lãnh đạo cấp cao tại các tập đoàn lớn, trong đó có 18 năm dẫn dắt Morgan Stanley, một tập đoàn dịch vụ tài chính hàng đầu thế giới.

Về tân CFO mới được bổ nhiệm, ông Alexandre Macaire tốt nghiệp ngành Actuarial Finance của trường National School of Statistics and Economic Administration tại Pháp. Ngoài ra, ông cũng hoàn thành các chương trình về Toán học, Vật lý và Chính trị học tại đại học Ecole Polytechnique và Institute of Political Studies.

Trước khi gia nhập Techcombank, ông Alexandre Macaire đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo cao cấp tại HSBC trong 15 năm, phụ trách các mảng Ngân hàng Đầu tư, Quản lý vốn và Tài chính. Gần đây nhất, ông giữ vai trò Giám đốc Tài chính của Khối Wealth and Personal Banking Asia Pacific, một trong những Khối kinh doanh quan trọng nhất của HSBC.

Ông chịu trách nhiệm phát triển năng lực phân phối trên toàn khu vực, mở rộng các sản phẩm và các kênh mới, góp phần đưa HSBC hướng tới mục tiêu vị trí số 1 tại Châu Á Thái Bình Dương về Quản lý Tài sản.

Ông Alexandre Charles Emmanuel Macaire - Tân CFO Techcombank.

Trước đó, cuối năm 2020, Techcombank cũng gây chú ý với thị trường khi bổ nhiệm ông Jens Lottner làm Tổng Giám đốc, thay thế vị trí của ông Nguyễn Lê Quốc Anh sau 5 năm điều hành.

Hiện ban điều hành của Techcombank có tổng cộng 17 thành viên; trong đó, các nhân sự người nước ngoài chiếm một nửa.