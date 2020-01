Taylor Swift sắp thành nữ hoàng thị phi: Hết bị "Iron Man" cà khịa, MC động chạm đến lùm xùm đuổi Justin khỏi phòng tập

Người hâm mộ thế giới thời gian gần đây cảm thấy vô cùng khó hiểu khi Taylor Swift liên tục vướng vào những lùm xùm khiến dân tình tranh cãi. Lật lại những vụ việc ồn ào gần đây, Taylor Swift bỗng trở thành tâm điểm và nằm không cũng trúng đạn.

Cô không những bị đồng nghiệp ngang nhiên "đá xéo" trên sóng truyền hình mà còn bị mang tiếng hách dịch, ích kỷ.

Tất nhiên, công chúng vẫn đứng ra bênh vực Taylor trong những trường hợp cô bị xúc phạm, tuy nhiên cũng có một bộ phận công chúng cho rằng nữ ca sĩ có lẽ đã lỡ đắc tội với cả nửa làng giải trí nên mới bị hết người này đến người khác chủ động "cà khịa".



Bị "Iron Man" Robert Downey Jr. cà khịa cực mạnh trên talkshow

Tham gia show với tư cách MC tạm thời của chương trình để tuyên truyền, quảng bá cho bộ phim mới, Robert Downey Jr. lại dấy lên làn sóng chỉ trích mạnh mẽ khi "kháy" Taylor Swift là "giống loài ăn thịt tình cũ".

Cụ thể, trong bài diễn thuyết về các loài động vật, Robert khi nhắc tới loài nhện đã nói như sau: "Tới 75% nhện đực sẽ bị nhện cái giết chết và ăn thịt ngay sau đó. Chúng sẽ ăn tươi nuốt sống "người tình cũ". Điều này còn có thể thấy ở một giống loài khác là Tayloress Swiftess" (cách nói của Robert về Taylor Swift).

Ôi không, cô ta thực sự không ngầu chút nào, cô ấy chỉ luôn viết nhạc về tình cũ. Cô ấy là giống loài ngọt ngào. Và những loài động vật sẽ "cray cray"(cray cray có nghĩa là phát điên, và cụm từ "Cray Cray For Tay Tay" vốn nổi tiếng trong cộng đồng fandom của Taylor Swift)".

Robert bị chỉ trích gay gắt trên mạng xã hội Twitter. Tuy nhiên, lật lại quá khứ, Robert cũng chẳng phải lần đầu có thái độ mỉa mai như thế này với Taylor Swift. "Iron Man" từng "kháy đểu" người đồng nghiệp Tom Hiddleston thời kỳ "Loki" mới hẹn hò với Taylor.

Thời điểm đó, Tom mới tham gia mạng xã hội Instagram, và để chào đón người đồng nghiệp, Robert đã đăng ảnh Tom mặc chiếc áo "I love TS" (có nghĩa "Tôi yêu Taylor Swift) cùng với dòng nhắn: "Hãy cùng tôi chào đón fan bự nhất của T. Stark tham gia Instagram nào!".

Ekip Taylor Swift "đuổi cổ" Justin để lấy phòng tập?

Justin Bieber và Taylor Swift "từ bạn hoá thù" từ thời kỳ Justin hẹn hò với Selena nhưng bị chủ nhân bản hit "Bad Blood" phản đối dữ dội.

Mối quan hệ của hai người còn căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi trong vụ lùm xùm với hãng đĩa có liên quan đến Scooter Braun - quản lý của Justin bị Taylor không ngừng ra sức hô hào, đòi quyền lấy lại những tác phẩm cũ.

Trong một diễn biến mới nhất, báo chí Hollywood nóng hổi đưa tin, ekip của Taylor đã "đuổi cổ" Justin Bieber tại phòng tập gym. Lý do là bởi Taylor đã đặt chỗ tập tại phòng gym này theo lịch sắp sẵn, và tới giờ đó - ngày đó, mọi người sẽ phải nhường phòng tập cho Taylor.

Khi Justin đang thực hiện các bài tập tại đây thì ekip Taylor tới và đề nghị Justin phải rời đi. Tuy nhiên, ekip của Justin cũng đã nói chuyện, giải thích rằng hãy để Justin hoàn thành thời gian tập luyện tại đây rồi sẽ anh rời đi.

Taylor không hề biết việc Justin có mặt tại đây, và Justin cũng không biết Taylor sử dụng phòng tập này. Cuộc tranh cãi nổ ra khắp mọi ngóc ngách mạng xã hội, người thì cho rằng Taylor làm như vậy là "độc tài", người thì cho rằng không ai sai trong lùm xùm này.

Bị khách mời nam giới "body shaming" trong talkshow nổi tiếng

Rõ ràng là "nằm không cũng trúng đạn", Taylor Swift tiếp tục bị "réo tên" theo cách chẳng ai ngờ. Trong show "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", trong phần chơi đoán từ bằng cách gợi ý, miêu tả đặc điểm, đến cụm từ "Taylor Swift", diễn viên Desus đã miêu tả: "Cô ấy có 1 cái lưng dài" với ý mỉa mai vòng 3 phẳng lì.

Điều đáng nói, đồng đội của anh - Mero lại đoán đúng. Cả 3 nhân vật ôm nhau reo hò mừng rỡ vì giải mã từ khoá này, trong khi đó, trên mạng xã hội, netizen dậy sóng, chỉ trích 3 nhân vật nổi tiếng có thái độ không đúng mực, coi thường với phụ nữ.

Justin Bieber "nhại" lại clip cũ của Taylor Swift

Thêm một pha "kém duyên" đến từ Justin Bieber. Được biết, Taylor Swift đã có một cuộc phẫu thuật mắt. Nữ ca sĩ cận thị từ lâu nhưng mãi đến bây giờ cô mới tiến hành mổ.

Mẹ Taylor đã bí mật quay lại hình ảnh con gái "mè nheo" vì quả chuối không có cuống như một đứa trẻ: "Con không muốn quả chuối này", "Con muốn quả kia cơ".

Điều đáng nói, Justin cũng có 1 clip tương tự khi tự mình thở giọng não nề: "Đây không phải quả chuối mà tôi muốn", "Nó không có cuống". Không chỉ có Justin, Hailey cũng "hùa" bật cười.

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải, hành động của Justin và Hailey bị cộng đồng mạng đánh giá là "cà khịa", đồng lòng hiệp sức với vợ để mỉa mai giọng ca "Look What You Made Me Do".

Bị MC Trung Quốc lợi dụng động chạm cơ thể

Sự việc diễn ra vào ngày 11/11 - Lễ độc thân và cũng là dịp mua sắm lớn nhất trong năm của Trung Quốc. Taylor Swift trở thành nữ nghệ sĩ duy nhất trình diễn trong sự kiện của Alibaba, sau đó có 1 buổi fanmeeting với fandom bên Trung.

Tuy nhiên, những tưởng sẽ các fan sẽ có những kỷ niệm đẹp với Taylor tại đất nước tỷ dân thì những lùm xùm tiếp tục xảy đến với cô.

MC đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình là Trần Chính Phi. Tại sân khấu, anh liên tục có hành động dùng tay động chạm vào người nữ ca sĩ khiến Cnet giận sôi máu.

Trước sức ép từ người hâm mộ, Trần Chính Phi đã viết 1 lời nhắn dài trên Weibo: "Tôi vô cùng xin lỗi khi trở thành tâm điểm theo cách này.

Vì muốn đảm bảo chương trình được diễn ra thuận lợi, xuyên suốt và cũng mong được tương tác, bảo vệ an toàn cho Taylor Swift nên tôi đã vô tình có những hành động không đúng mực". Rất may cho anh, nhiều netizen đã đứng ra giải oan với những tấm hình chụp ở góc độ khác.