Taylor Swift khóc như mưa trên sân khấu

Page Six đưa tin Taylor Swift đã trở lại sân khấu tại sân vận động Estádio Nilton Santos ở Rio de Janeiro (Brazil) vào ngày 19/11 sau cái chết của người hâm mộ do nóng và mất nước khi đi xem show hai ngày trước đó

Dù không trực tiếp nhắc đến nạn nhân, “Công chúa nhạc đồng quê” được cho là tưởng niệm nữ sinh xấu số Ana Clara Benevides bằng ca khúc Bigger Than Whole Sky .

Dưới trời mưa, Taylor đong đầy nước mắt vừa đàn vừa hát lên những ca từ chất chứa nhiều cảm cảm xúc: “Goodbye, goodbye, goodbye/ You were bigger than the whole sky/ You were more than just a short time/ I'm never gonna meet/ What could've been, would've been/ What should've been you/ What could've been, would've been you/ No words appear before me in the aftermath/ Salt streams out my eyes and into my ears/ Every single thing I touch becomes sick with sadness” (Tạm dịch: Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt/ Bạn lớn hơn cả bầu trời/Bạn còn hơn cả khoảng thời gian ngắn ngủi/Tôi không bao giờ có thể gặp bạn của tương lai/ Không có từ nào xuất hiện trước mặt tôi sau đó/ Muối chảy ra từ mắt và vào tai tôi/ Mọi thứ tôi chạm vào đều trở nên buồn bã).

Taylor Swift xúc động rơi nước mắt trong show diễn ngày 19/11. Video: IG.

Người hâm mộ quay lại khoảnh khắc xúc động, chia sẻ lên TikTok và nhanh chóng trở thành xu hướng. Mọi người đều tin rằng tiết mục của Taylor dành riêng cho Ana.

Cư dân mạng bình luận: “Cô ấy đã trình diễn bài hát đó cho cô gái xấu số, tôi cũng khóc”, “Cô ấy bộc lộ hết mình trên cây đàn piano đó, các bạn có thể thấy rằng cô ấy làm tất cả điều đó vì Ana”, “Tôi có thể cảm thấy sự đau đớn của cô ấy”, “Hát Bigger Than Whole Sky là cách tuyệt vời nhất để tưởng niệm Ana và chúng tôi biết điều đó từ giọng hát của Taylor”, “Đây là lý do tại sao cô ấy là nữ hoàng trong tim chúng ta”...

Theo tờ báo Brazil Folha de S.Paulo , Ana bất tỉnh ngay trước khi show diễn bắt đầu vào 17/11. Nhân viên y tế tiến hành hô hấp nhân tạo cho nữ sinh 23 tuổi trong vòng 40 phút và thành công khiến tim đập trở lại. Không may, Ana bị ngừng tim lần thứ hai trên đường đến bệnh viện và được xác định qua đời ngay sau đó.

“Tôi mất đi đứa con gái duy nhất của mình, một cô gái vui vẻ và thông minh. Con bé sắp tốt nghiệp ngành tâm lý học vào tháng 4 tới. Tôi không còn lời nào để diễn tả nỗi đau của mình. Con bé rời nhà để thực hiện ước mơ và chết trở về”, cha nạn nhân nói với hãng tin.

Ana Clara Benevides qua đời vì không chịu được cái nóng khắc nghiệt tại show của Taylor Swift. Ảnh: IG.

Trên Instagram Story, Taylor bày tỏ sự bàng hoàng và tiếc thương đến fan nữ bạc mệnh: “Tôi không thể tin mình đang viết những dòng này với trái tim tan vỡ. Tôi phải thông báo rằng chúng ta đã mất đi một người hâm mộ trước buổi biểu diễn của tôi. Tôi thậm chí không thể nói cho các bạn biết tôi đã bị tàn phá như thế nào vì điều này”.

Sau cái chết của Ana, những người tham gia show diễn đã lên tiếng về điều kiện nguy hiểm tại nơi tổ chức sự kiện giữa đợt nắng nóng khắc nghiệt ở Brazil. Một fan Mỹ kể lại đã nhìn thấy một cô gái ngất xỉu trước mặt. Anh cũng thấy nhiều người rời đi trong lúc buổi hòa nhạc diễn ra vì không thể chịu nổi sức nóng.

Trong video đăng trên X (Twitter), Taylor được nhìn thấy ướt đẫm mồ hôi phải tạm dừng buổi biểu diễn để yêu cầu nhân viên phát nước cho khán giả. Ở video khác, ngôi sao Anti-Hero bị ghi lại khoảnh khắc thở hổn hển giữa cái nóng oi bức. Chưa đầy 24 giờ sau, Taylor quyết định hoãn buổi biểu diễn ngày 18/11 để đảm bảo cho sức khỏe và sự an toàn của người hâm mộ và ê kíp chương trình.

Người hâm mộ xịt nước để giảm nhiệt trước giờ xem show Taylor Swift. Ảnh: Getty Images.

Theo Page Six, Daily Mail