Taylor Swift chỉ thẳng mặt 50.000 fan "xem chùa"

Cơn bão The Eras Tour của Taylor Swift đang càn quét khắp châu Âu và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mới đây nhất, nữ ca sĩ đình đám gây nên cơn sốt chưa từng có khi biểu diễn tại Munich, Đức, tất cả là vì 1 cảnh tượng cực lạ. Bên cạnh 74.000 fan lấp đầy sân vận động, Taylor Swift còn thu hút đến đến 50.000 người "xem chùa" từ ngọn đồi bên cạnh sân. 50.000 fan "xem chùa" này đã tạo nên cảnh tượng ấn tượng hiếm thấy. Họ cùng nhau tụ tập, ca hát, nhảy múa theo nhạc của nữ ca sĩ sinh năm 1989.

Đến đêm diễn ngày 29/7, Taylor Swift có động thái bất ngờ. Cô yêu cầu đội ngũ ghi hình lia camera lên ngọn đồi và chiếu lên màn hình lớn ở sân vận động. Những tưởng Taylor Swift "chỉ thẳng mặt" để mắng mỏ hội xem chùa, nhưng hóa ra cô lại gửi lời cảm ơn chân thành tới bộ phận khán giả này: "Tôi thật may mắn khi được biểu diễn trước 74.000 con người tuyệt vời tại sân vận động này. Và nếu ước tính chính xác thì chắc còn khoảng 50.000 người đang theo dõi concert ở ngoài sân vận động nữa. Cảm ơn các bạn vì đã đến với The Eras Tour, bất kể bạn có mặt ở trong hay ngoài sân vận động. Thật may mắn vì có các bạn ở đây".

Taylor Swift chiếu hình ảnh của những khán giả xem ké concert lên màn hình với thái độ vui vẻ, và còn cảm ơn họ

Ước tính có hơn 50.000 người "xem chùa" Taylor Swift từ ngọn đồi bên cạnh sân vận động

Đám đông này đã tạo nên cảnh tượng choáng ngợp chưa từng có





Tầm ảnh hưởng của Taylor Swift có thể tạo nên những điều đáng kinh ngạc

Dù chịu thất thu từ những người xem ké nhưng Taylor Swift không vì thế mà khó chịu

Hành động này của Taylor Swift khiến nhiều người bất ngờ. Theo ước tính, nữ ca sĩ có thể phải chịu thất thu khoảng 2,3 triệu đô la (60 tỷ đồng) từ những người xem ké. Nhưng không vì thế mà Taylor Swift tỏ ra khó chịu. Trên thực tế, số tiền này chỉ là muối bỏ bể so với doanh thu tỷ đô la của The Eras Tour. Taylor Swift vốn có tầm nhìn rộng, nữ ca sĩ muốn lan tỏa âm nhạc của mình đi xa hơn, tạo nên sức ảnh hưởng khủng về mọi mặt chứ không chỉ dừng lại ở doanh thu. Bằng chứng là tour diễn của nữ ca sĩ đã từng giúp nhiều quốc gia thúc đẩy nền kinh tế, cô đã tạo nên sức ảnh hưởng tích cực ở mọi nơi cô đặt chân đến.

Số tiền thất thu chỉ là muối bỏ bể so với doanh thu của The Eras Tour

The Eras Tour đã gây nên 1 cơn sốt chưa từng có tại Đức. Trước 2 đêm diễn ở Munich, Taylor Swift đã đổ bộ 2 thành phố khác là Hamburg và Gelsenkirchen. Thành phố Gelsenkirchen còn tạm thời đổi tên thành Swiftkirchen để chào đón nữ ca sĩ. Thị trưởng Gelsenkirchen nhận xét ý tưởng đổi tên thành phố là điều tuyệt vời và khen ngợi Taylor Swift là ca sĩ thành công nhất thế giới hiện nay.

Điểm đến tiếp theo của The Eras Tour tại châu Âu là thành phố Warsaw (Ba Lan), Vienna (Áo) và London (Anh). Sau đó, Taylor Swift sẽ trở lại Bắc Mỹ và khép lại tour diễn thành công nhất lịch sử âm nhạc thế giới.

Taylor Swift sinh năm 1989, ra mắt từ năm 2006 với dòng nhạc đồng quê. Trải qua nhiều lần chuyển mình, giờ đây cô đã trở thành 1 trong những nữ ca sĩ nhạc Pop thành công nhất lịch sử âm nhạc. Sau 10 album, Taylor nhận về 14 giải Grammy và 29 giải Billboard. Vào tháng 12/2023, tổ chức kỷ lục thế giới Guinness công nhật The Eras Tour là chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất mọi thời đại, đạt hơn 1 tỷ USD, chính thức đưa Taylor Swift trở thành tỷ phú đô la chỉ nhờ hoạt động âm nhạc.

The Eras Tour được công nhận là chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất mọi thời đại

Nguồn: Twitter