Taylor Swift bỗng bị réo tên trong bê bối chấn động của Diddy, chuyện gì đây?

Sau khi “ông trùm” làng Hip-hop Sean Diddy Combs chính thức bị tạm giam và điều tra, làng giải trí có phen chấn động. Cư dân mạng liên tục truyền tai nhau hàng loạt “thuyết âm mưu" đằng sau bức tranh showbiz đầy danh vọng và hào nhoáng.

Tiêu điểm truyền thông hiện tại thuộc về Diddy và “đại án” tình dục, liên đới hàng loạt sao hạng A Hollywood. Và một điều chắc chắn là “đại hội vạch trần” này hứa hẹn sẽ còn bùng nổ hơn trong thời gian tới, bởi việc Diddy chính thức bị tạm giam chỉ là giọt nước tràn ly của một đường dây phạm tội phức tạp.

Tiêu điểm truyền thông hiện tại thuộc về Diddy và “đại án” tình dục chấn động Hollywood

Qua công tác điều tra sơ bộ, Diddy dính hàng loạt cáo buộc từ các nạn nhân trong quá khứ, gồm những tội danh gây sốc như hiếp dâm, buôn bán trẻ em và trẻ vị thành niên, tàng trữ chất cấm, tấm công tình dục… Đối với một “gã khổng lồ" của làng giải trí thế giới với nhiều đóng góp to lớn xuyên suốt 30 năm qua, sự vụ này không chỉ gây rúng động toàn cõi mạng mà còn dấy lên cấu hỏi rằng liệu thế lực “khủng long" nào đứng đằng sau giật dây nam rapper tai tiếng, một tay che lấp trời suốt từng ấy thời gian mà không bị pháp luật nhắm tới.

Những bữa tiệc thượng lưu của Diddy

Nổi tiếng với mạng lưới quan hệ người nổi tiếng đông đảo bậc nhất showbiz, những cái tên đình đám như Beyoncé, Jay-Z, Mariah Carey, Jamie Foxx, nhà Kardashian… liên tục bị réo tên trên các diễn đàn MXH. Không chỉ thân thiết, những gương mặt kể trên đều đã ít nhất một lần bị bắt gặp xuất hiện tại buổi tụ tập “Freak-Offs" hay “bữa tiệc trắng" tai tiếng.

Beyoncé bị nghi là "kẻ dắt mối" nghệ sĩ trẻ cho Diddy

Tuy nhiên, một nhân vật tưởng chừng như không hề dính líu gì tới vụ bê bối này lại “nằm không cũng dính đạn", liên tục dính đồn đoán. Không ai khác, đó chính là Taylor Swift - cô gái bị đổ lỗi nhiều nhất trên MXH.

Lý do chính khiến nữ ca sĩ sinh năm 1989 nằm trong tâm điểm đồn đoán bắt nguồn mối thù truyền kiếp với Kanye West. Tại lễ trao giải MTV Video Music Awards 2009, Taylor Swift được xướng tên trong hạng mục Video Của Nữ Ca Sĩ Xuất Sắc Nhất.

Chưa kịp cất lời phát biểu thì Kanye West đã “chộp" mic của cô nàng và tuyên bố Beyoncé xứng đáng với tượng vàng hơn. Sự cố này khiến Taylor Swift bẽ mặt trước toàn bộ khán giả, đồng thời trở thành một trong những khoảng khắc lịch sử làng nhạc.

Khoảnh khắc tạo nên mối thâm thù truyền kiếp giữa Taylor Swift và Kanye West

Biểu cảm của Beyoncé

Từ 1 vụ việc chấn động - Taylor là nạn nhân của sự bắt nạt - bỗng cư dân mạng lại viết nên thuyết âm mưu rằng Kayne West “giật mic" Taylor Swift để bảo vệ cô khỏi “nanh vuốt” của Beyoncé. Bởi lẽ, từ vụ Diddy, dân Mỹ lan truyền thông tin rằng Beyoncé “dắt mối" các ngôi sao trẻ vào sào huyệt của ông trùm làng rap.

Một trong những màn "bắt nạt" nổi tiếng nhất

Tuy nhiên, giả thuyết này nhanh chóng bị dập tắt và trở thành trò cười trên MXH bởi không lý gì Kayne “cà đểu", va chạm với Taylor Swift hơn một thập kỷ qua chỉ để giúp cô tránh xa mớ hỗn độn của showbiz. Quá đáng nhất chính là nam rapper sử dụng MV Famous để “hắt nước bẩn", một tay định hướng dư luận với mục đích “dìm chết" sự nghiệp của chủ nhân bản hit Blank Space.

Taylor Swift không liên quan đến "vòng quan hệ" Diddy

Netizen khẳng định, người duy nhất bảo vệ Taylor Swift ngay từ thuở “chân ướt chân ráo" chính là bố mẹ của cô. Họ là những bóng hình đồng hành cùng cô suốt một chặng đường dài, là hậu phương vững chắc ngay cả tại thời điểm tối tắm nhất xuyên suốt nghiệp “cầm ca" của nữ ca sĩ.

Một bài đăng trên nền tảng Threads cảm thán: “Nếu để nói mà người bảo vệ Taylor thì chỉ có ba mẹ của Taylor mới là người bảo vệ cô ra khỏi mớ xàm xí của showbiz. Cả nhà cùng đều chuyển đến Nashville để Tay lập nghiệp. Tay vừa đi diễn vừa tự học, ngủ với mẹ trên xe bus, ngủ ở sân bay, đang dự lễ trao giải còn phải chạy về nhà để làm bài tập, hãng đĩa thì vô danh. Bả và cả nhà cũng đều gây dựng cuộc sống từ cực khổ. Kể cả bây giờ đã 34 tuổi nhưng bố của Tay và vệ sĩ vẫn kề vai sát cánh khi cô chạy tour thì Kanye chả là cái gì cả.”

Taylor luôn có bố mẹ đồng hành suốt sự nghiệp

May mắn thay, khi sự nghiệp sắp bị chôn vùi thì Taylor Swift tái xuất đầy ấn tượng với album Reputation cùng ca khúc title Look What You Made Me Do, nàng “rắn chúa" nhanh chón lấy lại phong độ và dần thăng tiến trở thành một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất thời điểm hiện tại.

Thời điểm sự nghiệp sắp bị chôn vùi thì Taylor Swift tái xuất đầy ấn tượng với album Reputation

Cho tới nay, những giả thuyết và nhận định trên vẫn chỉ mang tính chất 1 chiều, chưa được xác minh chính xác bởi giới chức trách, tuy nhiên, sự nghiêm trọng của Diddy và vụ bê bối tình dục chấn động này vẫn cần được nhìn nhận và tuyên truyền đúng đắn. Giới chuyên gia trong ngành tiết lộ, không một cá nhận có liên quan nào sẽ có thể trốn thoát trước pháp luật, “đại hội vạch trần" này vẫn sẽ tiếp tục khuynh đảo truyền thông thế giới dài dài.