Taylor Swift chính là tên tuổi chiếm sóng lễ trao giải Grammy vừa qua, khi cô nhận được 2 tượng vàng danh giá, đồng thời thông báo phát hành luôn album mới The Tortured Poets Department. Nhưng nữ ca sĩ đình đám cũng gây ra không ít tranh cãi. Mới đây, chủ nhân bản hit Lover bị tố vô lễ với diva đình đám Celine Dion.

Khi nhận giải thưởng Album của năm, Taylor vui mừng ôm chầm lấy những người xung quanh, hào hứng phát biểu. Nhưng cô không chào, không tương tác, thậm chí còn không nhìn người trao cúp - chính là Celine Dion 1 lần nào. Tranh cãi này khiến Taylor Swift bị nhiều netizen "ném đá". Nhiều người còn đồn đoán giữa nữ ca sĩ và tiền bối đình đám có mối bất hòa.

Toàn cảnh nghi vấn Taylor Swift "bơ đẹp" Celine Dion trên sân khấu Grammy 2024

Giọng ca sinh năm 1989 hào hứng chạy qua chạy lại ôm chầm lấy những người trên sân khấu khi nhận được giải thưởng Album của năm

Tuy nhiên cô lại không nói chuyện, không tương tác, thậm chí là không nhìn người trao giải Celine Dion đến 1 lần

Thế nhưng rất nhanh sau đó, Celine Dion đã có động thái dập tắt những tranh cãi. Trên kênh TikTok, diva My Heart Will Go On đăng ảnh chụp cùng Taylor Swift cùng chú thích "Thật là 1 đêm đáng nhớ". Có thể thấy phía sau hậu trường, Taylor Swift chụp ảnh vô cùng thân thiết bên Celine Dion và con trai lớn của diva này.

Cũng rất nhanh chóng sau đó, Taylor Swift để lại bình luận nhiều trái tim bên dưới clip này. Hành động này của 2 nữ ca sĩ đã đập tan nghi vấn Taylor Swift bất hòa, vô lễ với đàn chị. Có thể Taylor Swift chỉ quá vui mừng trong lúc nhận giải nên đã không chú ý đến Celine Dion mà thôi.

Celine Dion chia sẻ khoảnh khắc chụp ảnh thân thiết bên Taylor Swift trong hậu trường Grammy

Taylor Swift cũng chia sẻ niềm vui với cả con trai lớn của Celine Dion

Nữ ca sĩ trực tiếp bình luận icon trái tim trên TikTok của Celine Dion, trực tiếp đập tan tin đồn bất hòa, vô lễ

Nguồn: People