Taylor Swift bị điều tra?

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao với thông tin cảnh sát phát hiện xương người ở gần căn biệt thự tọa lạc tại khu phố Watch Hill, tây nam Rhode Island, nước Mỹ của nữ ca sỹ đình đám Taylor Swift. Cơ quan chức năng cho biết, sau khi nhận được điện thoại từ cư dân, họ đã tới và phát hiện một phần xương đùi người. Hiện tại, vẫn chưa xác nhận được danh tính của nạn nhân và các mảnh xương đã được chuyển đến Văn phòng Giám định y khoa Rhode Island để phân tích thêm.

Biến "căng" xảy ra ngay gần khu biệt thự của Taylor Swift.

Một cư dân ở khu vực Rhode Island (Mỹ) cho biết, nơi phát hiện phần xương người chỉ cách siêu biệt thự trị giá 17 triệu USD (440,7 tỷ đồng) của Taylor Swift vài trăm mét. Điều này khiến người hâm mộ nữ ca sỹ nổi tiếng vô cùng lo lắng về tình trạng an ninh nơi đây.

Theo tờ TMZ, ngoài căn biệt thự này, Taylor Swift còn nhiều bất động sản có giá trị khác ở New York, Beverly Hills, Nashville…Trong khoảng thời gian gần đây, không có ghi chép nào cho thấy giọng ca You Belong With Me xuất hiện ở Rhode Island (Mỹ) nên khả năng cao là cô không hề liên quan tới vụ án. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết họ sẽ điều tra kỹ lưỡng vụ việc này.

Có nguồn tin cho biết, hiện Taylor Swift không sống ở căn biệt thự ở Rhode Island (Mỹ).

Taylor Swift hiện đang là nữ nghệ sĩ solo nổi bật nhất tại Mỹ và là nghệ sĩ đạt được nhiều lượt streams nhất mọi thời đại trên nền tảng Spotify. Cô được tạp chí Forbes vinh danh là nữ nghệ sĩ giàu nhất thế giới với khối tài sản ròng lên tới 1,6 tỷ USD (41,47 nghìn tỷ đồng). Hiện tại, người đẹp này có hơn 280 triệu người theo dõi trên mạng xã hội Instagram, chứng minh được sức hút và tầm ảnh hưởng vượt xa khỏi âm nhạc.

Được biết, Taylor Swift đã sáng tác ca khúc Last Great American Dynasty để nói về ngôi biệt thự rộng hơn 1000 mét vuông của cô tại phố Watch Hill, tây nam Rhode Island, nước Mỹ và dành những lời khen ngợi về những người hàng xóm quanh đó. Không biết bây giờ, khi nghe tin phát hiện xương người quanh siêu biệt thự, nữ ca sỹ này sẽ nghĩ gì?

Nguồn: 163