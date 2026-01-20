Chiều 20-1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh cho biết đã nắm được thông tin đăng tải trên mạng xã hội Facebook về tử tù Hồ Duy Hải "18 năm oan khuất - nước mắt ngày đoàn tụ mẹ con".

Thông tin sai sự thật về tử tù Hồ Duy Hải

Sở Văn hóa , Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh khẳng định đây là thông tin sai sự thật. Sở đang phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh xác minh, xử lý.

Ngành chức năng tỉnh Tây Ninh cũng khuyến cáo người dân dùng mạng xã hội thông thái và trách nhiệm. Trước khi đăng tải, bình luận hay chia sẻ bất kỳ thông tin nào, hãy dừng lại kiểm tra tính xác thực để không vô tình tiếp tay cho những thông tin, tư tưởng xuyên tạc...

Trước đó, sáng cùng ngày, trên trang Facebook "Nơi Đất Xứ Người" xuất hiện thông tin tử tù Hồ Duy Hải "18 năm oan khuất- nước mắt ngày đoàn tụ mẹ con".

Thông tin này đăng tải chưa lâu đã có hàng ngàn lượt bình luận và chia sẻ, gây bức trong dư luận. Nhiều người đề nghị ngành chức năng tỉnh Tây Ninh vào cuộc kiểm tra, xử lý nghiêm người đăng tải tin thông tin sai sự thật này.

Vụ án Hồ Duy Hải phạm tội giết người và cướp tài sản xảy ra tại tỉnh Long An (cũ) từ đầu năm 2008. Hai nạn nhân bị sát hại là nữ nhân viên Bưu điện Cầu Voi (huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An cũ). Bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Long An và bản án phúc thẩm của TAND tối cao tại TPHCM khi đó đều tuyên phạt tử hình đối với Hồ Duy Hải.

Năm 2011, Chánh án TAND tối cao và Viện trưởng Viện KSND tối cao đều có quyết định không kháng nghị bản án. Năm 2012, Chủ tịch nước cũng đã có quyết định bác đơn xin ân giảm hình phạt tử hình của Hồ Duy Hải.

Ngày 4-12-2014, Văn phòng Chủ tịch nước có công văn thông báo ý kiến của Chủ tịch nước về việc tạm dừng thi hành án tử hình đối với Hồ Duy Hải và yêu cầu Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao chỉ đạo xem xét, làm rõ Hồ Duy Hải có bị kết án oan, sai hay không và báo cáo Chủ tịch nước.

Phiên giám đốc thẩm tử tù Hồ Duy Hải diễn ra vào tháng 5-2020 do Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình làm chủ tọa, kết thúc với quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm và phúc thẩm.