Tây Ninh test ma túy gần 1.900 người sau 4 ngày, phát hiện 365 ca dương tính

HOÀNG THỌ
Sau 4 ngày ra quân cao điểm phòng chống ma túy, Công an tỉnh Tây Ninh test gần 1.900 người, phát hiện 365 ca dương tính với chất ma túy và triệt phá 88 vụ liên quan.

Ngày 22/5, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang tiếp tục triển khai cao điểm 30 ngày đêm tổng rà soát, làm trong sạch địa bàn, hướng tới mục tiêu xây dựng “Tây Ninh không ma túy” vào năm 2030.

Đợt cao điểm được lực lượng công an toàn tỉnh đồng loạt ra quân từ ngày 19/5. Sau 4 ngày thực hiện, các đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, rà soát 1.860 trường hợp, qua đó phát hiện 365 người dương tính với chất ma túy.

Trong số này, công an đưa 178 người vào diện quản lý, lập hồ sơ xác định tình trạng nghiện đối với 19 trường hợp và thi hành quyết định đưa 34 người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Lực lượng chức năng bắt quả tang vụ tàng trữ ma tuý. (Ảnh: PC04 Tây Ninh)

Song song với công tác rà soát, lực lượng chức năng cũng triệt phá 88 vụ liên quan đến ma túy, bắt giữ 150 người.

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, trong số các vụ việc bị phát hiện có 14 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, 5 vụ mua bán trái phép chất ma túy, 35 vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và 37 vụ s ử dụng trái phép chất ma túy.

Thời gian tới, lực lượng công an sẽ tiếp tục tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh trên địa bàn, tập trung kiểm tra đột xuất tại những địa điểm nhạy cảm về an ninh trật tự như nhà hàng, quán bar, karaoke, nhà nghỉ… nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi lợi dụng các cơ sở này để tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, lực lượng chức năng sẽ tăng cường rà soát lưu động, tổ chức xét nghiệm nhanh đối với các trường hợp có biểu hiện nghi vấn, thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya để kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa.

Công an tỉnh Tây Ninh cũng kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, tích cực phối hợp, cung cấp thông tin tố giác tội phạm ma túy qua đường dây nóng 0888.57.04.04 nhằm chung tay đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn.

