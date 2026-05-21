HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tây Ninh: Người phụ nữ bị sát hại, nghi phạm dựng hiện trường giả

Nguyễn Tiến
|

Mâu thuẫn tình cảm tại phòng trọ, người đàn ông dùng vật nhọn đâm chị M. tử vong. Nghi phạm bỏ trốn, dựng hiện trường giả rồi bị bắt giữ

Ngày 20-5, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, lãnh đạo phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người phụ nữ tử vong.

Tây Ninh: Vụ án mạng nghiêm trọng khiến người phụ nữ tử vong , nghi phạm bỏ trốn - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Nạn nhân được xác định là chị Đ.T.T.M. (SN 1989, ngụ phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh). Nghi phạm gây án là Vũ Trọng Tuấn (SN 1985).

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, cơ quan chức năng nhận tin báo về việc một phụ nữ tử vong trong phòng trọ thuộc một khu phố trên địa bàn phường Trảng Bàng. Chị M. và Tuấn được cho là chung sống với nhau như vợ chồng tại đây.

Qua xác minh ban đầu, khoảng 14 giờ cùng ngày, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn tình cảm dẫn đến cãi vã. Trong lúc xô xát, Tuấn nghi dùng vật sắc nhọn, nghi là dao, đâm chị M. tử vong.

Sau khi gây án, nghi phạm khóa cửa phòng rồi rời khỏi hiện trường. Đến chiều, người ở phòng trọ kế bên thấy khu vực im ắng bất thường nên nghi ngờ, phá cửa kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã tử vong nên lập tức trình báo công an.

Tây Ninh: Vụ án mạng nghiêm trọng khiến người phụ nữ tử vong , nghi phạm bỏ trốn - Ảnh 3.

Bắt giữ nghi phạm đâm tử vong người phụ nữ rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Ảnh: Công an cung cấp

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi và triển khai truy xét nghi phạm.

Theo lãnh đạo địa phương, sau khi bỏ trốn, Tuấn di chuyển theo hướng Gò Dầu và có dấu hiệu dựng hiện trường giả nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng. Nghi phạm bỏ xe trên cầu, tạo hiện trường như nhảy cầu tự tử rồi bơi vào bờ để tiếp tục lẩn trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã nhanh chóng xác định hướng di chuyển, tổ chức truy xét và bắt giữ được nghi phạm sau đó.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tags

sát hại

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

00:47
Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

01:23
Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

01:12
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Đường dây tội phạm của Trưởng khoa Bệnh viện Trần Phi Hùng: Tịch thu 50,7 tấn caffeine, phong tỏa 60 tài khoản

Đường dây tội phạm của Trưởng khoa Bệnh viện Trần Phi Hùng: Tịch thu 50,7 tấn caffeine, phong tỏa 60 tài khoản

01:44
Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

00:38
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
Khoảnh khắc 2 tiêm kích Mỹ va chạm, dính chặt vào nhau rồi rơi xuống đất nổ tung

Khoảnh khắc 2 tiêm kích Mỹ va chạm, dính chặt vào nhau rồi rơi xuống đất nổ tung

00:37
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại