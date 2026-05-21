Tây Ninh: Người phụ nữ bị sát hại, nghi phạm dựng hiện trường giả

Ngày 20-5, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, lãnh đạo phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người phụ nữ tử vong.

Hiện trường vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Nạn nhân được xác định là chị Đ.T.T.M. (SN 1989, ngụ phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh). Nghi phạm gây án là Vũ Trọng Tuấn (SN 1985).

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, cơ quan chức năng nhận tin báo về việc một phụ nữ tử vong trong phòng trọ thuộc một khu phố trên địa bàn phường Trảng Bàng. Chị M. và Tuấn được cho là chung sống với nhau như vợ chồng tại đây.

Qua xác minh ban đầu, khoảng 14 giờ cùng ngày, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn tình cảm dẫn đến cãi vã. Trong lúc xô xát, Tuấn nghi dùng vật sắc nhọn, nghi là dao, đâm chị M. tử vong.

Sau khi gây án, nghi phạm khóa cửa phòng rồi rời khỏi hiện trường. Đến chiều, người ở phòng trọ kế bên thấy khu vực im ắng bất thường nên nghi ngờ, phá cửa kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã tử vong nên lập tức trình báo công an.

Bắt giữ nghi phạm đâm tử vong người phụ nữ rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Ảnh: Công an cung cấp

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi và triển khai truy xét nghi phạm.

Theo lãnh đạo địa phương, sau khi bỏ trốn, Tuấn di chuyển theo hướng Gò Dầu và có dấu hiệu dựng hiện trường giả nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng. Nghi phạm bỏ xe trên cầu, tạo hiện trường như nhảy cầu tự tử rồi bơi vào bờ để tiếp tục lẩn trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã nhanh chóng xác định hướng di chuyển, tổ chức truy xét và bắt giữ được nghi phạm sau đó.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ.