Tây Ninh: Bắt quả tang 2 người đàn ông trên ô tô làm điều phi pháp trong đêm

Ngày 11-12, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Tây Ninh cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây vận chuyển pháo lậu với số lượng lớn, hoạt động tinh vi trên địa bàn giáp ranh biên giới.

Lực lượng biên phòng bắt 2 đối tượng đang dùng ô tô chở pháo lậu

Theo đó, lúc 3 giờ 50 phút cùng ngày, tại ấp Tân Đông 1 (xã Tân Lập, huyện Tân Biên), BĐBP tỉnh Tây Ninh chủ trì phối hợp Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam và Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an tỉnh Tây Ninh bắt quả tang 2 đối tượng đang dùng ô tô chở pháo lậu.

Hai đối tượng gồm Lê Hùng Cường (SN 1984) và Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1974, cùng ngụ xã Tân Phước, huyện Tân Biên).

Kiểm tra xe MG biển số 70A-185..., lực lượng chức năng phát hiện 126 hộp pháo (khoảng 200 kg). Cả hai khai nhận đã vận chuyển số pháo này từ xã Tân Phước đến các xã biên giới để tiêu thụ.

Tang vật thu giữ được

Mở rộng điều tra tại huyện Gò Dầu, BĐBP Tây Ninh tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan bắt giữ thêm 2 đối tượng được xác định là đầu mối cung cấp pháo, gồm Bùi Văn Hùng (SN 1996) và Nguyễn Văn Đạt (SN 1997, cùng trú xã Phước Đông, huyện Gò Dầu).

Tang vật thu giữ thêm 30 hộp pháo nổ, nặng khoảng 30 kg.

Hiện vụ việc cùng các đối tượng và tang vật đã được bàn giao cho PC03 và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tiếp tục xử lý.