Tây Ban Nha sẽ thua Pháp bởi một "nhà vua" khác, không phải Mbappe?

Mbappe là ngôi sao lớn nhất của tuyển Pháp, nhưng chưa chắc đã là cầu thủ nguy hiểm nhất ở bán kết World Cup 2026. Rất có thể, một nhân tố khác sẽ trở thành "nhà vua" khiến Tây Ban Nha phải trả giá.

Khi Dembele là sát thủ của “Gà trống”

Dembele đang là “nhà vua châu Âu” ở cấp CLB khi lĩnh xướng PSG giành chức vô địch Champions League. Rất có thể, chính “sát thủ” này sẽ sắm vai nhân tố chủ chốt để Pháp đánh bại Tây Ban Nha.

Có một thời, Dembele được biết đến nhiều hơn bởi tốc độ, những pha rê bóng và... các chấn thương. Anh khiến người hâm mộ phấn khích, nhưng cũng thường xuyên để lại cảm giác tiếc nuối vì sự thiếu ổn định.

Thế nhưng vài năm gần đây, đặc biệt là ở mùa giải vừa qua và World Cup 2026, Dembele đã thay đổi hoàn toàn.

Anh không còn cố gắng rê qua ba, bốn hậu vệ trong mọi tình huống. Thay vào đó là một cầu thủ trưởng thành hơn, biết khi nào cần tăng tốc, khi nào cần chuyền bóng và khi nào phải xuất hiện đúng điểm rơi để kết liễu đối thủ.

Quan trọng hơn, Dembele giờ đây không còn là vệ tinh xoay quanh Mbappe. Nhiều thời điểm, chính Mbappe mới là người hưởng lợi từ những pha xử lý của Dembele.

Nếu Mbappe là ngòi nổ khiến hàng thủ đối phương phải lùi sâu, thì Dembele lại là người tạo ra khoảng trống, kéo giãn đội hình và mở ra những đường chuyền quyết định.

Không chỉ có Mbappe, Pháp còn sở hữu "máy ghi bàn" thượng hạng mang tên Dembele.

Trong hành trình vào bán kết của Pháp, mỗi khi đội bóng áo lam gặp khó khăn trước những hàng phòng ngự lùi thấp, Dembele thường là người mang đến sự khác biệt bằng một pha đi bóng, một tình huống đổi cánh hoặc một đường kiến tạo đầy bất ngờ.

Đó là lý do Deschamps ngày càng trao cho anh nhiều quyền tự do hơn thay vì bó buộc ở một biên cố định. Vài ngày trước, Dembele đã ghi một bàn thắng cực kỳ đẳng cấp vào lưới Maroc ở tứ kết và cầu thủ này hiện đã sở hữu 5 bàn thắng tại World Cup 2026. Điều này cho thấy chân sút 29 tuổi là một “cỗ máy ghi bàn” thực thụ.

Tây Ban Nha có thể khóa được Mbappe, nhưng rất khó kiểm soát Dembele

Luis de la Fuente chắc chắn hiểu rằng ưu tiên số một của Tây Ban Nha là hạn chế Mbappe.

Điều đó đồng nghĩa họ sẽ phải bố trí ít nhất hai cầu thủ để kiểm soát những pha bứt tốc của đội trưởng tuyển Pháp. Nhưng chính khi mọi sự tập trung dồn về Mbappe, Dembele lại trở thành mối nguy hiểm lớn nhất.

Khác với Mbappe, Dembele có thể chơi ở cả hai cánh, bó vào trung lộ, thậm chí lùi sâu nhận bóng như một tiền vệ tổ chức. Khả năng sử dụng tốt cả hai chân khiến anh gần như không có hướng phòng ngự cố định. Đó là cơn ác mộng với bất kỳ hàng thủ nào.

Rất khó để Tây Ban Nha phong tỏa cả Mbappe lẫn Dembele.

Tây Ban Nha sở hữu hệ thống pressing thuộc hàng tốt nhất thế giới, nhưng điểm yếu của họ cũng rất rõ: khoảng trống phía sau các hậu vệ biên mỗi khi đội hình dâng cao. Nếu Pedri, Fabian Ruiz hay Zubimendi không kịp bọc lót sau những đợt pressing đầu tiên, Dembele sẽ có đủ không gian để khai thác. Đó cũng là điều khác biệt giữa anh và Mbappe.

Mbappe thường cần khoảng trống để bứt tốc. Trong khi đó, Dembele có thể tự tạo ra khoảng trống bằng kỹ thuật cá nhân và những pha xử lý đầy ngẫu hứng.

Chỉ một khoảnh khắc mất tập trung của đối thủ, một tình huống đổi hướng bất ngờ hay một cú ngoặt bóng bằng chân không thuận cũng đủ để Dembele phá vỡ toàn bộ cấu trúc phòng ngự vốn được tổ chức rất chặt chẽ của Tây Ban Nha.

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều HLV thừa nhận Dembele là mẫu cầu thủ khó phòng ngự bậc nhất thế giới. Bạn có thể biết anh sẽ rê bóng, nhưng gần như không thể đoán được anh sẽ rê theo hướng nào.

Đó chính là thứ vũ khí mà Deschamps có thể dùng để đánh bại đội bóng đang được xem là chơi hay nhất World Cup.

Dembele có thể trở thành vũ khí để Pháp hạ Tây Ban Nha.

World Cup luôn là sân khấu của những ngôi sao, nhưng cũng là nơi sản sinh những người hùng bất ngờ.

Năm 2018, Pháp lên ngôi với một tập thể đồng đều hơn là phụ thuộc vào riêng Mbappe. Tám năm sau, kịch bản ấy hoàn toàn có thể lặp lại.

Mbappe vẫn sẽ là gương mặt xuất hiện trên mọi trang nhất nếu Pháp chiến thắng. Yamal cũng sẽ là cái tên được nhắc đến nhiều nhất nếu Tây Ban Nha đi tiếp. Nhưng giữa cuộc chiến của hai biểu tượng ấy, có một "nhà vua" khác đang lặng lẽ chuẩn bị bước lên sân khấu.

Nếu Dembele chơi đúng phong độ, anh hoàn toàn có thể biến trận bán kết được quảng bá như màn so tài giữa Mbappe và Yamal thành câu chuyện về chính mình.

Và khi đó, Tây Ban Nha có thể sẽ không gục ngã trước ngôi sao lớn nhất của tuyển Pháp, mà trước cầu thủ nguy hiểm nhất của họ.