Mbappe và món nợ với Yamal: World Cup 2026 sẽ chứng kiến màn phục thù kinh điển?

Trong hai năm qua, Kylian Mbappe đã liên tiếp phải nếm trái đắng trước Lamine Yamal. Nhưng lần này, sân khấu lớn nhất hành tinh có thể sẽ chứng kiến màn "đòi nợ" đáng nhớ của thủ quân tuyển Pháp.

Mbappe liên tiếp gục ngã trước "cậu bé vàng" Yamal

Mùa hè năm 2024, cả thế giới được chứng kiến khoảnh khắc Lamine Yamal thực sự bước ra ánh sáng. Tại bán kết EURO cách đây 2 năm, thần đồng mới 16 tuổi ghi một siêu phẩm vào lưới Pháp, mở màn cho cuộc lội ngược dòng giúp Tây Ban Nha thắng 2-1 rồi tiến thẳng tới chức vô địch.

Đó cũng là lần đầu tiên Mbappe phải chứng kiến ánh hào quang của mình bị che mờ bởi một cầu thủ trẻ hơn tới… gần một giáp.

Nếu EURO chỉ là sự khởi đầu thì Nations League 2025 tiếp tục trở thành cơn ác mộng với đội tuyển Pháp. Trong màn rượt đuổi tỷ số điên rồ kết thúc với chiến thắng 5-4 dành cho Tây Ban Nha, Yamal thêm một lần khiến hàng thủ "Les Bleus" chao đảo bằng tốc độ, kỹ thuật và sự lạnh lùng đáng kinh ngạc.

Chỉ trong vòng hai năm, Mbappe đều phải rời sân với nỗi thất vọng mỗi khi đối diện thế lực mới của bóng đá Tây Ban Nha.

Yamal đã thắng Mbappe ở 2 cuộc đối đầu quan trọng trong 2 năm qua.

Điều thú vị là trong khi Mbappe từng được xem như biểu tượng của thế hệ kế cận Messi và Ronaldo, thì giờ đây chính anh lại trở thành người đại diện cho "thế hệ cũ" trước sự nổi lên mạnh mẽ của Yamal.

Cuộc đối đầu ở bán kết World Cup vì thế không còn đơn thuần là Pháp gặp Tây Ban Nha. Đó còn là màn so tài giữa hai ngôi sao sáng nhất của những thế hệ mới sau kỷ nguyên Messi – Ronaldo.

Một người đang ở đỉnh cao sự nghiệp, gánh trên vai kỳ vọng của cả nước Pháp. Người còn lại là thần đồng được kỳ vọng sẽ thống trị bóng đá thế giới trong thập kỷ tới. Nếu Yamal và tuyển Tây Ban Nha thắng thêm một lần nữa, Mbappe chắc chắn sẽ phải chia tay World Cup trong muôn vàn tiếc nuối.

World Cup - thời điểm để Mbappe “phục thù”

Dẫu vậy, World Cup luôn là nơi Mbappe trở thành phiên bản đáng sợ nhất của chính mình.

Ngoại trừ “huyền thoại vĩ đại nhất mọi thời đại” Messi, không cầu thủ nào trong thế hệ hiện tại sở hữu thành tích tại World Cup ấn tượng như đội trưởng tuyển Pháp. Từ chức vô địch năm 2018, cú hat-trick ở chung kết năm 2022 cho đến hành trình ổn định tại giải đấu năm nay, Mbappe luôn biết cách tỏa sáng đúng lúc.

Quan trọng hơn, tuyển Pháp đang sở hữu một tập thể cân bằng hơn nhiều so với hai lần chạm trán Tây Ban Nha trước đó.

Dưới thời Didier Deschamps, tuyển Pháp tại World Cup 2026 không còn quá phụ thuộc vào những pha bứt tốc của Mbappe. Họ phòng ngự chắc chắn hơn, tuyến giữa giàu sức chiến đấu hơn, còn hàng công cũng có nhiều phương án chia lửa, đặc biệt là Dembele luôn sẵn sàng tạo ra sự khác biệt, với 5 bàn thắng tại World Cup 2026. Chính điều đó giúp Mbappe có nhiều khoảng trống để phát huy những phẩm chất “sát thủ” của mình.

Trong khi đó, Tây Ban Nha vẫn trung thành với lối đá kiểm soát bóng, nhưng họ cũng sẽ phải đối mặt áp lực rất lớn khi bước vào trận đấu được xem như "chung kết sớm" của giải đấu.

Cuộc chạm trán giữa Mbappe vs Yamal đang rất đáng chờ đợi.

Yamal chắc chắn vẫn là mũi nhọn nguy hiểm nhất bên phía La Roja, song việc trở thành tâm điểm cũng đồng nghĩa anh sẽ nhận được sự chăm sóc đặc biệt từ hàng thủ Pháp. Những hậu vệ giàu thể lực và kinh nghiệm của Deschamps hiểu rằng chỉ cần hạn chế khoảng trống dành cho ngôi sao trẻ này, cơ hội chiến thắng sẽ tăng lên đáng kể.

Nếu so sánh riêng giữa hai cá nhân Mbappe và Yamal kể từ đầu World Cup 2026, rõ ràng siêu sao người Pháp thi đấu nổi bật hơn hẳn. Đây là cơ sở tối quan trọng để người hâm mộ trung lập tin vào một chiến thắng cho siêu sao sinh năm 1998.

Mbappe dường như đang bước vào thời điểm chín muồi nhất của sự nghiệp. Anh không còn chỉ dựa vào tốc độ mà biết cách điều tiết nhịp độ, chọn thời điểm bùng nổ và tạo khác biệt trong những khoảnh khắc quyết định.

Đây là thời điểm lý tưởng để Mbappe đánh bại người đàn em.

Lịch sử gần đây có thể đang đứng về phía Tây Ban Nha. Yamal cũng đang mang theo sự tự tin sau hai chiến thắng liên tiếp trước Mbappe. Nhưng World Cup chưa bao giờ là nơi dành cho những phép so sánh đơn giản.

Nếu có sân khấu nào đủ lớn để một siêu sao thay đổi toàn bộ câu chuyện, thì đó chính là World Cup. Và nếu có thời điểm nào để Mbappe khép lại "món nợ" kéo dài suốt hai năm với Yamal, đưa tuyển Pháp trở lại trận chung kết và khẳng định vị thế của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất thế hệ mình, thì đêm bán kết này chính là cơ hội không thể thích hợp hơn.

Chỉ một màn trình diễn đỉnh cao cũng đủ để biến mọi thất bại trong quá khứ thành ký ức, đồng thời mở ra chương mới trong cuộc cạnh tranh giữa hai biểu tượng mới của bóng đá thế giới.

Trận bán kết giữa Pháp vs Tây Ban Nha sẽ diễn ra lúc 2h00 ngày 15/7 (giờ Việt Nam).



