Tây Ban Nha nêu nguyên do triệu hồi đại sứ khỏi Israel

Ngoại trưởng Tây Ban Nha, Jose Manuel Albares.

Mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Madrid và Tây Jerusalem càng trở nên tồi tệ hơn trong bối cảnh cuộc chiến tranh Mỹ-Israel chống Iran đang diễn ra.

Tây Ban Nha là quốc gia phương Tây duy nhất lên án mạnh mẽ các vụ tấn công của Israel nhằm vào Iran.

Thủ tướng Pedro Sanchez tuyên bố Tây Ban Nha sẽ không "đồng lõa với điều gì đó gây hại cho thế giới chỉ vì sợ bị trả thù từ ai đó".

Quyết định chấm dứt chức vụ đại sứ tại Israel đã được công bố hôm 10/3. Chính phủ cho biết, quyết định này do Ngoại trưởng Tây Ban Nha, Jose Manuel Albares, đề xuất, và được Hội đồng Bộ trưởng ủng hộ.

Phái đoàn ngoại giao của nước này từ nay sẽ do một người đại diện lâm thời điều hành trong thời gian tới.

Cựu đại sứ Ana Maria Salomon Perez đã được triệu hồi về Tây Ban Nha vào tháng 9/2025 trong bối cảnh tranh chấp ngoại giao với Israel, bắt nguồn từ quyết định của Madrid cấm tàu ​​và máy bay chở vũ khí đến Israel để tiếp tế cho chiến dịch chống lại Hamas ở Gaza.

Israel đã lên án lệnh cấm này là "chống Do Thái".

Tây Ban Nha đã nhiều lần lên án cách tiếp cận cứng rắn của Tây Jerusalem đối với cuộc xung đột, bắt nguồn từ cuộc tấn công bất ngờ vào miền Nam Israel của các tay súng Hamas vào tháng 10/2023, và đã chính thức công nhận nền độc lập của nhà nước Palestine.

Việc Madrid lên án cuộc chiến chống Iran cũng làm căng thẳng quan hệ với Washington.

Tây Ban Nha tuyên bố sẽ không cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự chung trong nước để tiến hành các cuộc tấn công.

Điều này đã khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump tức giận và đe dọa cắt đứt mọi hoạt động thương mại với Tây Ban Nha vì lập trường của nước này, cũng như việc không đáp ứng mục tiêu chi tiêu quốc phòng mới của NATO là 5% GDP.