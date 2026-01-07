HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Tây Ban Nha loay hoay tìm kiếm một hệ thống thay thế Leopard 2

Hoàng Vân |

Tây Ban Nha đang loay hoay tìm kiếm hệ thống thay thế cho xe tăng chiến đấu Leopard 2, vì các lựa chọn hiện có trên thị trường không đáng tin cậy.

Tây Ban Nha tìm kiếm hệ thống thay thế cho xe tăng Leopard 2 đáng tin cậy - Ảnh 1.

Leopard 2, dù đã được hiện đại hóa và cải tiến nhiều lần, vẫn được thiết kế từ thời Chiến tranh Lạnh. Vì vậy, chúng cần được thay thế, như kế hoạch của Tây Ban Nha, nhưng việc tìm kiếm một thế hệ mới hiện nay không dễ.

Tây Ban Nha tìm kiếm hệ thống thay thế cho xe tăng Leopard 2 đáng tin cậy - Ảnh 2.

Được biết, dự án GMCS (Hệ thống Chiến đấu Mặt đất chính) sẽ kéo dài đến những năm 2040 theo thời hạn đã đặt ra cho toàn châu Âu. Tuy nhiên, Tây Ban Nha vẫn chưa được đưa vào danh sách này bất chấp mọi nỗ lực.

Tây Ban Nha tìm kiếm hệ thống thay thế cho xe tăng Leopard 2 đáng tin cậy - Ảnh 3.

Hiện tại, ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu chỉ sản xuất Leopard 2A8, phiên bản mới nhất của loại xe tăng được phát triển trong thời Chiến tranh Lạnh.

Tây Ban Nha tìm kiếm hệ thống thay thế cho xe tăng Leopard 2 đáng tin cậy - Ảnh 4.

Bản thân Đức có kế hoạch thay thế chúng bằng Leopard 3, và đây có thể trở thành một lựa chọn cho Tây Ban Nha, tương tự như trường hợp nội địa hóa Leopard 2E trước đây.

Tây Ban Nha tìm kiếm hệ thống thay thế cho xe tăng Leopard 2 đáng tin cậy - Ảnh 5.

Chưa rõ Pháp sẽ làm gì, nhất là khi nước này đã mất hoàn toàn khả năng chế tạo xe tăng, đó là lý do tại sao họ hợp tác với Đức. Vì vậy, lựa chọn như vậy dường như không đáng tin cậy cho Madrid.

Tây Ban Nha tìm kiếm hệ thống thay thế cho xe tăng Leopard 2 đáng tin cậy - Ảnh 6.

Ngoài ra còn có các mẫu K2 của Hàn Quốc, được bản địa hóa tại Ba Lan, cũng như mẫu Altay của Thổ Nhĩ Kỳ, mới được đưa vào sản xuất hàng loạt gần đây.

Tây Ban Nha tìm kiếm hệ thống thay thế cho xe tăng Leopard 2 đáng tin cậy - Ảnh 7.

Tuy nhiên, về mặt tư tưởng, chúng không khác biệt nhiều so với các phiên bản cũ hơn, vì vậy chúng không hoàn toàn phù hợp với tiêu chí thế hệ mới.

Tây Ban Nha tìm kiếm hệ thống thay thế cho xe tăng Leopard 2 đáng tin cậy - Ảnh 8.

Như một phương án cuối cùng, Tây Ban Nha chỉ còn cách xem xét dòng xe tăng Abrams mới của Mỹ, nơi họ muốn tích hợp rất nhiều cải tiến.

Tây Ban Nha tìm kiếm hệ thống thay thế cho xe tăng Leopard 2 đáng tin cậy - Ảnh 9.

Nhưng lựa chọn này rất đáng nghi ngờ, bởi vì người Tây Ban Nha, do thực tế địa chính trị mới, gần đây đã từ chối F-35 Mỹ, loại máy bay rất quan trọng đối với không quân hải quân.

Tây Ban Nha tìm kiếm hệ thống thay thế cho xe tăng Leopard 2 đáng tin cậy - Ảnh 10.

Vì vậy, sự lựa chọn cho xe tăng kế nhiệm Leopard 2E vẫn còn khá hạn chế, và việc tự chế tạo một loại xe tăng hoàn toàn mới là quá phức tạp.

Tây Ban Nha tìm kiếm hệ thống thay thế cho xe tăng Leopard 2 đáng tin cậy - Ảnh 11.

Tuy nhiên, nếu Tây Ban Nha xác định được các yêu cầu và tìm được đối tác sẵn sàng hợp tác, có lẽ mọi việc sẽ suôn sẻ, thậm chí còn tốt hơn cả chương trình xe bọc thép chở quân bánh lốp Dragon của họ.

