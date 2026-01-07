Tây Ban Nha loay hoay tìm kiếm một hệ thống thay thế Leopard 2
Hoàng Vân |
Tây Ban Nha đang loay hoay tìm kiếm hệ thống thay thế cho xe tăng chiến đấu Leopard 2, vì các lựa chọn hiện có trên thị trường không đáng tin cậy.
Theo Giáo dục và Thời đại Copy link
Link bài gốc Lấy link https://giaoducthoidai.vn/tay-ban-nha-loay-hoay-tim-kiem-mot-he-thong-thay-the-leopard-2-post763213.html?fbclid=IwY2xjawPK9HZleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFTZHpOd2pObVVCZmpQeXpuc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHlyRniH9CT50XbJQ8YRNi9qpu32gESIBH9azMi_RkCcHi1g2jZj6SPxFQmVx_aem_c4-qwkxNJxHgBNc52EFu_w