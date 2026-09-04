Tây Ban Nha, Italia dồn lực nhập khẩu một mặt hàng của Việt Nam

Trong 7 tháng đầu năm, 2 thị trường này tăng mạnh nhập khẩu.

Thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), trong năm 2026, xuất khẩu nghêu của Việt Nam đang có diễn biến tích cực. Sau giai đoạn chững lại vào tháng 3 - 4, kim ngạch tăng mạnh trở lại từ tháng 5.

Lũy kế 7 tháng đầu năm, xuất khẩu nghêu đạt gần 83 triệu USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2025. Diễn biến này cho thấy sức mua tại các thị trường lớn đang cải thiện khá rõ.

Tây Ban Nha hiện là thị trường lớn nhất của nghêu Việt Nam. Trong 7 tháng đầu năm, xuất khẩu sang thị trường này đạt gần 21 triệu USD. Con số này, tăng 47% so với cùng kỳ năm ngoái.

Italy là thị trường nhập khẩu lớn thứ hai của Việt Nam với 19 triệu USD trong 7 tháng đầu năm, tăng 19%.

Bồ Đào Nha là một trong những thị trường châu Âu nhập khẩu nghêu lớn của Việt Nam. 7 tháng đầu năm, thị trường đạt 11 triệu USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chỉ riêng ba thị trường Nam Âu này đã chiếm hơn 60% tổng kim ngạch xuất khẩu nghêu của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm. Đây cũng là khu vực có nhu cầu tiêu thụ nhuyễn thể lớn trên thế giới.

Theo USDA, trong năm 2025, Tây Ban Nha nhập khẩu khoảng gần 11 tỷ USD thủy sản, thuộc nhóm thị trường nhập khẩu thủy sản lớn nhất thế giới. Người tiêu dùng tại đây cũng ngày càng ưu tiên sản phẩm đóng gói sẵn, khẩu phần nhỏ và tiện lợi, mở thêm cơ hội cho nghêu hấp chín, đông lạnh hoặc tách vỏ.

FAO cũng đánh giá thị trường nhuyễn thể hai mảnh vỏ nhìn chung hiện đang duy trì nhu cầu khá tốt, trong khi nguồn cung tại một số khu vực chịu ảnh hưởng bởi thời tiết, môi trường và biến động sản xuất.

Mỹ là điểm sáng đáng chú ý trong xuất khẩu nghêu năm nay. Xuất khẩu nghêu sang thị trường này đạt gần 13 triệu USD, tăng 62%, trở thành thị trường lớn thứ ba của Việt Nam.

Ngược lại, xuất khẩu sang Trung Quốc giảm 45%, còn khoảng 8 triệu USD. Sự trái chiều này cho thấy cơ cấu thị trường đang dịch chuyển rõ hơn sang EU và Mỹ.

Nuôi nghêu tại Bến Tre. Ảnh: Hoàng Nam.

Nuôi nghêu là một trong những ngành nuôi trồng thủy sản giàu tiềm năng phát triển tại Việt Nam.Việt Nam có nhiều lợi thế để phát triển ngành kinh tế này. Trong đó, tiêu biểu nhất là việc nước ta sở hữu trên 3.260 km đường bờ biển, hơn 112 cửa sông, 660.000 ha bãi triều, vùng biển đặc quyền kinh tế rộng trên 1 triệu km². Nhiều vịnh kín gió, đầm phá, thềm đáy đa dạng và khí hậu nhiệt đới tạo ra một hệ sinh thái biển phong phú, lý tưởng cho phát triển nuôi nhuyễn thể.

Hiện cả nước có trên 600 cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống nhuyễn thể. Tại Bến Tre, một số vùng nuôi nghêu đã được chứng nhận MSC (Hội đồng Quản lý Biển). Trong khi đó, các vùng nuôi tại Tiền Giang, Trà Vinh, Nam Định và Ninh Bình có những khu vực đạt chứng nhận ASC (Hội đồng quản lý Nuôi trồng Thủy sản).

Các vùng nuôi nghêu này đang sở hữu các tiêu chuẩn quốc tế uy tín giúp nâng tầm giá trị thủy sản Việt Nam trên thị trường toàn cầu. Các chứng nhận về tính bền vững, môi trường và truy xuất nguồn gốc là tiền đề quan trọng để sản phẩm thủy sản của Việt Nam nói chung, ngành nghêu nói riêng có thể tiếp cận các thị trường có yêu cầu cao như EU, Mỹ, Nhật Bản và Australia.

Đây cũng là cơ sở để doanh nghiệp Việt Nam nâng giá trị sản phẩm, thay vì cạnh tranh chủ yếu bằng giá và sản lượng. Chỉ tính riêng thị trường EU, hiện có hơn 20 doanh nghiệp của Việt Nam tham gia xuất khẩu nghêu.