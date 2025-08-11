Tàu vũ trụ siêu khủng chứa rừng nhiệt đới, thư viện, nhà máy: Hành trình nhiều thế hệ tới các vì sao

Thiết kế cho một tàu vũ trụ siêu dài (khoảng 58 km), có tên là Chrysalis, bao gồm các thư viện, rừng nhiệt đới và các cơ sở sản xuất kết cấu, tất cả đều được hỗ trợ bởi trọng lực nhân tạo.

Chrysalis được thiết kế để chứa nhiều thế hệ con người cho đến khi nó đi vào hệ thống sao, nơi nó có thể đưa họ đến bề mặt của hành tinh Proxima Centuri b, một ngoại hành tinh có kích thước bằng Trái Đất và được cho là có khả năng sinh sống.

Chrysalis có thể chứa nhiều thế hệ cho đến khi nó tiến vào Alpha Centauri, nơi nó có thể đưa con người lên bề mặt của hành tinh Proxima Centuri b. (Ảnh: Giacomo Infelise, Veronica Magli, Guido Sbrogio', Nevenka Martinello và Federica Chiara Serpe)

Dự án này đã giành giải nhất trong Cuộc thi thiết kế Dự án Hyperion, một thử thách yêu cầu các đội thiết kế tàu vũ trụ đa thế hệ giả định phục vụ cho du hành giữa các vì sao.

Cuộc sống lâu dài trên tàu vũ trụ

Trước khi lên tàu, dự án Chrysalis sẽ yêu cầu các thế hệ cư dân đầu tiên của tàu phải sống và thích nghi với môi trường biệt lập ở Nam Cực trong 70 đến 80 năm để đảm bảo sức khỏe tâm lý. Về mặt lý thuyết, con tàu có thể được chế tạo trong 20 đến 25 năm và duy trì trọng lực thông qua chuyển động quay liên tục .

Con tàu, dài 58 km, sẽ được xây dựng giống như một con búp bê Nga, với nhiều lớp chồng lên nhau xung quanh một lõi trung tâm. Các lớp này bao gồm không gian chung, trang trại, vườn, nhà ở, nhà kho và các tiện ích chung khác, mỗi lớp đều được cung cấp năng lượng bởi lò phản ứng tổng hợp hạt nhân.

Phần lõi ở giữa tàu vũ trụ chứa các tàu con thoi có thể đưa con người đến Proxima Centuri b, cũng như tất cả các thiết bị liên lạc của Chrysalis.

Tầng gần lõi Chrysalis nhất được dành riêng cho sản xuất lương thực, nuôi dưỡng thực vật, nấm, vi sinh vật, côn trùng và vật nuôi trong môi trường được kiểm soát. Để bảo tồn đa dạng sinh học, các môi trường khác nhau, bao gồm rừng nhiệt đới và rừng phương bắc, sẽ được duy trì.

Tầng thứ hai tính từ trung tâm cung cấp không gian sinh hoạt chung, như công viên, trường học, bệnh viện và thư viện, cho cư dân trên tàu. Tầng vỏ tiếp theo sẽ là nơi ở cho các hộ gia đình riêng lẻ, được trang bị hệ thống thông gió và trao đổi nhiệt.

Công việc diễn ra ở tầng tiếp theo, nơi có các cơ sở phục vụ các ngành công nghiệp từ tái chế, dược phẩm đến sản xuất kết cấu. Lớp vỏ thứ năm, ngoài cùng, sẽ đóng vai trò là kho chứa các loại tài nguyên, vật liệu, thiết bị và máy móc khác nhau. Các nhà thiết kế của Chrysalis cho rằng robot có thể vận hành tầng này, giảm nhu cầu lao động chân tay của con người.

Việc sinh sôi sẽ được lên kế hoạch tại Chrysalis để đảm bảo dân số duy trì ở mức bền vững, nhóm nghiên cứu xác định là khoảng 1.500 người - ít hơn 900 người so với tổng sức chứa của con tàu.

Những người chịu trách nhiệm quản lý con tàu sẽ hợp tác với trí tuệ nhân tạo, "cho phép tăng cường khả năng phục hồi của toàn bộ hệ thống xã hội, chuyển giao kiến thức tốt hơn giữa các thế hệ cư dân khác nhau và có tầm nhìn sâu sắc hơn về động lực chung của tổ hợp tàu vũ trụ Chrysalis", các kỹ sư dự án đã viết trong bài giới thiệu dự án của họ.

Kế hoạch này hoàn toàn mang tính giả thuyết, vì một số công nghệ cần thiết, chẳng hạn như lò phản ứng tổng hợp hạt nhân thương mại, vẫn chưa xuất hiện. Tuy nhiên, các dự án giả định như thế này vẫn có thể bổ sung vào kho kiến thức hiện có của chúng ta và giúp các kỹ sư cải thiện các thiết kế sắp tới.

Nhóm năm nhà nghiên cứu đoạt giải đã được trao giải thưởng 5.000 đô la Mỹ.