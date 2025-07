Chiều 20/7, tại buổi họp báo về vụ tàu du lịch Vịnh Xanh 58 (biển kiểm soát QN-7105) bị lật trên Vịnh Hạ Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh Bùi Hồng Minh thông tin về những quy định, quy chuẩn đối với tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long và làm rõ thắc mắc về điều kiện hoạt động của tàu này.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh Bùi Hồng Minh.

Ông Minh khẳng định các tàu du lịch hoạt động trên vịnh đều đảm bảo an toàn. Theo quy định, có 15 tiêu chí an toàn đối với tàu du lịch, tỉnh Quảng Ninh khuyến khích các tàu hoạt động đáp ứng tiêu chí an toàn cao hơn quy chuẩn quốc gia.

" Hiện nay 100% tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long có quy chuẩn cao hơn tiêu chuẩn Quốc gia. Tàu Vịnh Xanh gặp nạn có hệ số an toàn là 2,3 trong khi hệ số an toàn theo quy định chỉ là trên 1 ", ông Minh nói.

Tàu Vịnh Xanh 58 được đưa vào bờ.

Với câu hỏi du khách trên tàu du lịch có bắt buộc mặc áo phao hay không, ông Minh cho biết, theo quy định, chỉ có hành khách đi trên phương tiện vận chuyển khách ngang sông mới bắt buộc mặc áo phao suốt cả hành trình.

Các phương tiện vận chuyển hành khách thông thường đường dài chỉ phải mặc áo phao khi có tình huống nguy hiểm, nguy cơ mất an toàn và thuyền trưởng sẽ có hướng dẫn cụ thể.

"Quá trình trục vớt tàu Vịnh Xanh cho thấy 80-90% nạn nhân được đưa từ trong tàu ra có mặc áo phao. Như vậy, trước đó thuyền trưởng đã cảnh báo cho hành khách mặc áo phao để sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất lợi ", Phó Giám đốc Sở Xây dựng thông tin.

Nói thêm về vấn đề này, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh Cù Quốc Thắng cho biết, tàu Vịnh Xanh 58 (biển kiểm soát QN-7105) có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa do Trạm đăng kiểm phương tiện thủy nội địa (Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh, nay là Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh) cấp ngày 10/1/2025 và có hiệu lực đến ngày 4/6/2026.