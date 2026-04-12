Tàu USS Michael Murphy không dám đi qua eo biển Hormuz vì bị đe dọa tấn công?

Bạch Dương |

GD&TĐ - Câu chuyện về tàu khu trục Mỹ USS Michael Murphy (DDG-112) rời căn cứ ở Fujairah (UAE) và cố gắng đi qua eo biển Hormuz vẫn đang tiếp diễn.

Trước đó, phía Iran đã cảnh báo thủy thủ đoàn của tàu khu trục Mỹ rằng họ đang di chuyển qua eo biển Hormuz mà không có sự cho phép từ nước này, do vậy sẽ trở thành đối tượng bị tấn công bằng tên lửa siêu thanh nếu phớt lờ mọi thứ.

Theo các nguồn tin khác, thông điệp đe dọa không được truyền trực tiếp đến chỉ huy tàu khu trục của Hải quân Mỹ, mà đến Bộ Tổng tham mưu Pakistan, sau đó Islamabad chuyển tiếp thông tin cho phía Mỹ.

Kênh truyền hình IRIB của Iran đưa tin sau lời cảnh báo như vậy, tàu khu trục USS Michael Murphy đã quay 180 độ và bắt đầu rút lui khỏi eo biển Hormuz.

Bản tin của Iran này mâu thuẫn với thông cáo chính thức từ phía Mỹ, trong đó nêu rõ 2 tàu chiến của Hải quân Mỹ gồm chiếc Frank Peterson và Michael Murphy đã "vượt qua eo biển Hormuz thành công".

Tờ báo Axios của Mỹ, dẫn lời các quan chức quân sự nước này khẳng định không có lời đe dọa hay tối hậu thư trực tiếp nào được nhận từ Iran trong suốt quá trình di chuyển của biên đội và các tàu khu trục đã hoàn thành nhiệm vụ mà không xảy ra sự cố nào.

Xuất hiện những thông tin trái ngược về hải trình của tàu khu trục USS Michael Murphy.

Nói chung các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran và mọi thứ đi kèm với chúng đều đầy rẫy những mâu thuẫn. Một trong những tranh cãi đó là tình hình liên quan đến tài sản của Iran.

Ban đầu, báo chí phương Tây đưa tin số tài sản của Iran đã được gỡ phong tỏa (ít nhất là những gì được giữ trong các ngân hàng Qatar, với tổng số tiền khoảng 6 - 7 tỷ USD trong tổng số lên đến 140 tỷ USD).

Tuy nhiên, một vài quan chức Mỹ sau đó đã phủ nhận thông tin này và tuyên bố "hiện tại những gì báo chí đăng tải là không đúng sự thật".

Theo Topwar
Choáng ngợp khung cảnh tại công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2 bên bờ Hồ Tây

Choáng ngợp khung cảnh tại công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2 bên bờ Hồ Tây

