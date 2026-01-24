Tàu chở hàng Devon Bay (Ảnh: VesselFinder)

Cơ quan Hàng hải và Cảng vụ Singapore (MPA) cho biết đã nhận được thông báo vào ngày 23/1 về việc tàu chở hàng Devon Bay bị chìm khi đang trên đường tới thành phố Dương Giang, Trung Quốc. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên tàu có tổng cộng 21 thuyền viên. Theo thông tin từ các cơ quan chức năng liên quan, ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 4 người vẫn đang mất tích sau vụ chìm tàu.

Theo MPA, toàn bộ thuyền viên đã rời khỏi tàu, trong đó 17 người được cứu sống. Cơ quan chức năng Singapore khẳng định không có công dân Singapore nào trên tàu tại thời điểm xảy ra sự cố.

MPA cho biết đang duy trì liên lạc chặt chẽ với chủ tàu cũng như các lực lượng tìm kiếm cứu nạn liên quan, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết. Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được điều tra và thông tin cập nhật sẽ được công bố khi có kết quả chính thức.

Theo các nguồn tin cứu nạn, sự cố xảy ra tại khu vực biển gần Bãi cạn Scarborough. Sau khi nhận được tín hiệu cấp cứu vào rạng sáng 23/1, lực lượng chức năng của các quốc gia trong khu vực đã nhanh chóng triển khai hoạt động tìm kiếm. Máy bay và tàu cứu hộ được điều động tới hiện trường để rà soát khu vực, tìm kiếm những thuyền viên còn mất tích.

Thông tin ban đầu cho biết con tàu chở theo quặng sắt. Một số thuyền viên được cứu đã được đưa đi cấp cứu và theo dõi y tế. Các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, tận dụng điều kiện thời tiết cho phép nhằm sớm tìm được những người còn lại.