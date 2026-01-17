HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Tàu tình báo điện tử Henryk Zygalski đã được hạ thủy

Sao Đỏ |

Một tàu tình báo điện tử mới mang tên Henryk Zygalski đã được hạ thủy, thông tin này đăng tải trên trang web của Lực lượng vũ trang Ba Lan.

Tàu tình báo điện tử Henryk Zygalski hạ thủy: Bước tiến lớn cho Hải quân Ba Lan - Ảnh 1.

Đây là con tàu thứ hai trong chương trình Delfin của Ba Lan. Lễ hạ thủy đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình chế tạo, sau khi cắt thép và đặt sống tàu, diễn ra lần lượt vào tháng 4 và tháng 7 năm 2023.

Trước khi đưa vào hoạt động, tàu Henryk Zygalski sẽ được trang bị các hệ thống trinh sát cần thiết. Con tàu cũng sẽ trải qua một loạt các cuộc thử nghiệm trên biển.

Công ty đóng tàu Remontowa Shipbuilding của Ba Lan đang thực hiện hợp đồng thiết kế, xây dựng, cung cấp và dịch vụ hậu cần cho hai tàu, được ký kết vào tháng 11 năm 2022 giữa Cơ quan Vũ khí Ba Lan và Tập đoàn Saab - đóng vai trò nhà thầu chính, thiết kế và tích hợp các thiết bị đặc biệt.

Tàu tình báo điện tử Henryk Zygalski hạ thủy: Bước tiến lớn cho Hải quân Ba Lan - Ảnh 2.

Hình ảnh minh họa tàu trinh sát điện tử tương lai của Hải quân Ba Lan.

Chiếc tàu đầu tiên trong loạt tàu này hạ thủy vào ngày 1 tháng 7 năm 2025 và được đặt tên là Jerzy Rozycki. Tổng giá trị đơn đặt hàng lên tới gần 600 triệu euro.

Việc bàn giao 2 tàu trinh sát điện tử thế hệ mới cho Hải quân Ba Lan dự kiến sẽ hoàn tất vào năm 2027.

Loại tàu này trong Hải quân Ba Lan được đặt tên là Delfin. Chúng sẽ có nhiều điểm tương đồng với tàu tình báo điện tử HMS Artemis (A202) của Hải quân Thụy Điển.

Giới truyền thông biết rất ít về các thông số kỹ thuật của chính con tàu Thụy Điển, vốn là mẫu thiết kế cho các tàu trinh sát mới dành cho Ba Lan. Thông tin ít ỏi cho hay chiều dài của nó là 74 mét, và lượng giãn nước đầy tải ở mức 2.200 tấn.

Việc mua sắm các tàu chuyên dụng mới nhằm mục đích tăng cường năng lực tình báo điện tử hàng hải của Lực lượng vũ trang Ba Lan trong bối cảnh an ninh khu vực ngày càng trở nên phức tạp.

Theo Militarnyi
