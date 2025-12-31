Tàu tấn công Type 076 hé lộ bí mật phóng drone

Drone tàng hình được bố trí tại cầu cảng ở Thượng Hải.

Những hình ảnh độ phân giải cao xuất hiện từ Thượng Hải đã hé lộ bước tiến rõ rệt của Trung Quốc trong lĩnh vực hàng không chiến đấu không người lái trên biển.

Các bức ảnh chụp tại xưởng đóng tàu Hudong-Zhonghua cho thấy nhiều khung thân drone tàng hình được bố trí ngay cầu cảng, cạnh tàu tấn công đổ bộ mới của Hải quân Trung Quốc – Type 076 Sichuan.

Các hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc rồi được quốc tế chú ý, mang đến cái nhìn rõ ràng nhất về tham vọng phát triển lực lượng máy bay chiến đấu hợp tác trên biển của Bắc Kinh.

Việc bố trí máy bay ngay cạnh tàu Type 076 cho thấy Trung Quốc đã vượt qua giai đoạn thiết kế khái niệm và tiến tới thử nghiệm thực tế trên boong tàu.

Drone và hệ thống phóng điện từ

Những chiếc drone xuất hiện trong ảnh được che phủ một phần nhưng vẫn lộ rõ hình dáng với cánh cụp và thiết kế giảm khả năng bị phát hiện.

Đáng chú ý, chúng được trang bị càng mũi có thanh nối với hệ thống phóng, xác nhận thiết kế dành cho phóng điện từ thay vì đường băng thông thường.

Một số máy bay đặt trực tiếp trên cầu cảng, số khác xếp thành hàng ngay ngắn, gợi ý cho thấy đây là bước chuẩn bị cho kiểm tra tích hợp hệ thống hoặc thử nghiệm phóng.

Ngoài ra, còn có sự xuất hiện của một mẫu drone Wing Loong phiên bản hải quân – loại tương tự dòng Predator của Mỹ. Sự kết hợp này cho thấy Trung Quốc hướng tới một đội hình không người lái đa nhiệm, gồm trinh sát, tấn công và hỗ trợ, cùng hoạt động trên một tàu.

Đáng chú ý hơn cả là sự hiện diện của nhiều xe tải 8 bánh lớn, xếp thẳng hàng trên cầu cảng. Các xe này có thể kết nối với nhau tạo thành một bề mặt phóng dài và phẳng.

Một drone đã được đặt lên phía sau một xe, càng mũi khóa vào thiết bị giống như thanh kéo của hệ thống phóng. Hai bên thân xe để lộ hệ thống dây điện dày đặc và các bộ phận nặng.

Mỗi cụm bánh xe có một trống hình trụ phía trên, được cho là chứa nam châm điện hoặc bộ phận cân bằng tự động.

Hình ảnh vệ tinh trong tuần cũng xác nhận có ít nhất bốn xe loại này tập kết tại xưởng, với một drone gắn rõ ràng trên hệ thống. Thiết kế phức tạp cho thấy xe vừa đóng vai trò vận chuyển vừa là bệ phóng.

Ý nghĩa chiến lược của Type 076

Sự xuất hiện của các drone cạnh tàu Type 076 Sichuan đặt ra câu hỏi lớn về định hướng hải quân Trung Quốc. Con tàu này được cho là trang bị một hệ thống phóng điện từ duy nhất, khác biệt hoàn toàn so với các tàu tấn công đổ bộ truyền thống vốn chỉ tập trung vào trực thăng hoặc tàu đổ bộ.

Điều này cho thấy Type 076 không chỉ là tàu đổ bộ mà còn mang dáng dấp của một tàu sân bay hạng nhẹ, có khả năng vận hành máy bay cánh cố định không người lái trên biển.

Đồng thời, hệ thống phóng điện từ di động trên xe tải mở rộng khả năng triển khai, cho phép phóng máy bay từ các vị trí ven biển hạn chế đường băng.

Trung Quốc từng thử nghiệm hệ thống phóng trên đất liền, nhưng việc xuất hiện một hệ thống mô-đun gắn trên xe tải cùng với drone hải quân cho thấy ý định vận hành thực tế.

Những hình ảnh này không chỉ là thử nghiệm công nghiệp mà phản ánh sự phối hợp đồng bộ giữa thiết kế tàu, phát triển máy bay và hạ tầng phóng.

Đối với các nhà quan sát khu vực, thông điệp đã rõ ràng: Trung Quốc đang đưa chiến tranh không người lái trên tàu sân bay từ lý thuyết ra thực tế, ngay tại cầu cảng.