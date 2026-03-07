Tàu sân bay thứ 3 của Hải quân Mỹ chuẩn bị triển khai đến Trung Đông

Nhà báo Lucas Tomlinson của Fox News cho biết: " Nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba đang chuẩn bị vượt Đại Tây Dương và tham gia cuộc tấn công Iran. Tàu USS George HW Bush dự kiến sẽ sớm được triển khai".

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ hiện có mặt trong khu vực chiến dịch quân sự chung của Mỹ và Israel chống lại Iran. Tàu sân bay thứ hai, USS Gerald R. Ford hiện đang ở biển Đỏ.

Tàu sân bay USS George HW Bush. (Ảnh: AP)

Trước đó, người phát ngôn quân đội Iran Ebrahim Zolfaghari thông tin tàu sân bay USS Abraham Lincoln bị “nhắm mục tiêu bởi máy bay không người lái của lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran”, trong khi hàng không mẫu hạm này đang tham gia hoạt động quân sự gần eo biển Hormuz.

“Tàu sân bay này, cùng với các tàu khu trục hộ tống, đã rời khỏi khu vực và cho đến nay đã di chuyển hơn 1.000km ra khỏi khu vực ”, quan chức Iran tiết lộ thêm.

Tuy nhiên, tuyên bố này của Iran nhanh chóng bị quan chức Mỹ phủ nhận và cho rằng không có bằng chứng nào cho thấy tàu sân bay bị trúng đạn.

Các quan chức Mỹ cũng khẳng định nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln vẫn tham gia chiến dịch tập kích Iran.

Cùng thời điểm, CNN đưa tin ảnh vệ tinh cho thấy, hệ thống radar RTX AN/TPY-2 và thiết bị hỗ trợ được sử dụng bởi hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ bị phá hủy tại căn cứ không quân Muwaffaq Salti ở Jordan trong những ngày đầu của cuộc xung đột tại Trung Đông. Việc phá hủy thiết bị đã được quan chức Mỹ xác nhận.

Dữ liệu do Trung tâm nghiên cứu Foundation for Defense of Democracies thu thập cho thấy có 2 cuộc tấn công của Iran vào Jordan vào ngày 28/2 và ngày 3/3. Cả hai đều được báo cáo là bị đánh chặn.

Ông Ryan Brobst, nhà phân tích tại Trung tâm nghiên cứu Foundation for Defense of Democracies thông tin thêm: “ Nếu thành công, cuộc tấn công của Iran vào hệ thống radar của THAAD sẽ đánh dấu một trong những cuộc tấn công thành công nhất của Iran cho đến nay”.