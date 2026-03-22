Tàu sân bay Pháp lộ vị trí khi đang trên đường tới tham chiến tại Iran

Ấn phẩm Le Monde của Pháp mới đây tiết lộ một sự cố an ninh đáng chú ý liên quan đến tàu sân bay hạt nhân Charles de Gaulle.

Một thủy thủ đã vô tình làm lộ vị trí con tàu khi sử dụng ứng dụng thể thao Strava trong lúc tập luyện chạy bộ trên boong.

Dữ liệu công khai từ ứng dụng cho thấy, vào lúc 10h35 ngày 13/3, một người dùng đã chạy bộ theo quỹ đạo vòng tròn trên một bề mặt đủ rộng, nhiều khả năng là boong tàu sân bay.

Vị trí ghi nhận nằm ở khu vực phía Tây Bắc đảo Cyprus, thuộc vùng biển Địa Trung Hải. Nhận định này được củng cố khi hình ảnh vệ tinh trước đó xác nhận tàu sân bay Charles de Gaulle đang hoạt động tại khu vực này để tiến tới Iran nhằm "bảo đảm tự do hàng hải".

Vị trí tàu sân bay hạt nhân Charles de Gaulle của Pháp bị lộ thông qua ứng dụng Strava.

Cần lưu ý thêm, trước đó một nhóm dân quân Iraq đã đưa ra lời cảnh báo cứng rắn tới Pháp khi tàu sân bay của nước này tiến sát Iran.

Nhóm Ashab al-Kahf tuyên bố: "Số thương vong của Quân đội Pháp sẽ tăng lên sau khi tàu sân bay Charles de Gaulle đến khu vực này".

Cảnh báo được đưa ra sau cái chết của 1 binh sĩ Pháp trong cuộc tấn công vào căn cứ ở Iraq, nơi Pháp đang huấn luyện các nhóm vũ trang người Kurd.

"Những lợi ích của Pháp ở Trung Đông đang bị tấn công và Paris đang mất dần binh lính. Với sự xuất hiện của tàu sân bay Charles de Gaulle, Pháp sẽ phải chịu thêm nhiều tổn thất", trích từ tuyên bố của lực lượng dân quân Shia Iraq.

Cách đây vài ngày, có lo ngại về việc nếu tàu Charles de Gaulle đi qua kênh đào Suez vào Biển Đỏ, nó có thể bị lực lượng Houthi tại Yemen tấn công.

Tuy nhiên, hiện nay dường như số lượng các nhóm sẵn sàng quấy rối thủy thủ Pháp bằng máy bay không người lái đang gia tăng, bao gồm cả các nhóm dân quân Iraq.

Trong bối cảnh trên, Hoa Kỳ đã quyết định triển khai thêm đơn vị Thủy quân lục chiến đến khu vực. Giới chuyên gia tin tưởng Tổng thống Donald Trump có thể quyết định ra lệnh chiếm giữ đảo Kharq của Iran ở eo biển Hormuz.

Nhưng cần lưu ý, nếu hòn đảo này bị Thủy quân lục chiến Mỹ chiếm giữ, chính họ sẽ trở thành mục tiêu cho các cuộc tấn công liên tiếp từ phía Iran.