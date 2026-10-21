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Tàu sân bay Mỹ có thể điều khiển UAV MQ-25A từ khoảng cách 3.380km

Bạch Dương
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Khi đang ở Thái Bình Dương, tàu sân bay USS Ronald Reagan đã có thể điều khiển UAV tiếp nhiên liệu MQ-25A Stingray từ cự ly hơn 3.380km.

- Ảnh 1.

Một máy bay tiếp nhiên liệu không người lái MQ-25 đang "đổ xăng" cho tiêm kích F/A-18.

Theo thông tin được Hải quân Mỹ báo cáo, việc điều khiển máy bay không người lái ở khoảng cách xa như vậy đã trở nên khả thi nhờ mạng lưới vệ tinh pLEO.

Để thực hiện điều này, trạm điều khiển mặt đất MD-5C được sử dụng, cho phép liên lạc với MQ-25A ngay cả khi không có tầm nhìn trực tiếp.

Khi thực hiện kết nối, chiếc máy bay không người lái đang ở cơ sở của Boeing tại Mascoutah, bang Illinois - trong khi tàu sân bay đang ở ngoài khơi Thái Bình Dương.

- Ảnh 2.

Máy bay không người lái MQ-25 Stingray trên tàu sân bay.

MQ-25A Stingray là một loại máy bay không người lái cỡ lớn được thiết kế để tiếp nhiên liệu cho chiến đấu cơ khi hoạt động trên không.

Chiếc Stingray có khả năng mang theo tối đa 7.200kg nhiên liệu cho quãng đường lên đến 500 hải lý. Điều này cho phép tiếp dầu cho 2 hoặc 3 chiến đấu cơ F/A-18 Super Hornet trong suốt chuyến bay.

"Đây là lần liên lạc trên biển đầu tiên giữa trung tâm điều khiển tác chiến máy bay không người lái trên tàu và UAV MQ-25A", Đại tá Hải quân Mỹ Daniel Fucito cho biết.

Trạm điều khiển mặt đất MD-5C tích hợp các hệ thống chỉ huy, kiểm soát, liên lạc, điện toán và tình báo của Hải quân Mỹ với phần cứng và phần mềm MDCX của Tập đoàn Lockheed Martin cùng một số thiết bị khác.

Hệ thống này cung cấp khả năng chỉ huy và kiểm soát cho MQ-25A. Trong tương lai, tổ hợp trên cũng sẽ liên kết với các máy bay không người lái khác hoạt động trên tàu sân bay của Hải quân Mỹ và hỗ trợ phi đội không quân của một hàng không mẫu hạm trong tương lai.

Máy bay Stingray sẽ cung cấp cho phi đội không quân trên tàu sân bay khả năng tiếp nhiên liệu giữa không trung, cho phép nhiều tiêm kích F/A-18E/F tập trung vào nhiệm vụ tấn công và tăng tầm hoạt động của phi đội.

Tàu sân bay lớp Nimitz mang tên USS Theodore Roosevelt trước đó đã trở thành chiến hạm đầu tiên của Hải quân Mỹ có khả năng sử dụng máy bay không người lái MQ-25 Stingray tiên tiến nhất.

Theo Militarnyi
Tags

MQ-25A

Hải quân Mỹ

thái bình dương

F/A-18

Lockheed Martin

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