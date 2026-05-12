Thông tin này được đăng tải trên ấn phẩm của USNI. Theo tính toán mới, tổng thời gian chế tạo con tàu đã tăng lên 15 năm.

Sự chậm trễ này là do một số thách thức kỹ thuật và gián đoạn chuỗi cung ứng trong lĩnh vực quốc phòng của Mỹ. Con tàu đang được đóng bởi Huntington Ingalls Industries tại nhà máy đóng tàu Newport News.

Trước đây kế hoạch là tàu sân bay này sẽ được bàn giao cho hạm đội vào năm 2030, nhưng nay thời hạn đã được lùi lại đến năm 2032.

"Tiến độ chế tạo tàu CVN-81 bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng dây chuyền từ việc chậm trễ đối với tàu CVN-80, liên quan đến năng lực của nhà máy", ông Todd Corillo - người phát ngôn của HII Shipbuilding ở Newport News, nói với USNI News.

Xưởng đóng tàu Newport News Shipbuilding, nơi đang chế tạo tàu sân bay Enterprise (CVN-80).

Bài báo lưu ý, do sự chậm trễ trong việc đóng những chiếc tàu đầu tiên của loạt tàu này, công ty đang phải đối mặt với nguy cơ vỡ tiến độ đối với các thân tàu tiếp theo. Về lâu dài, tình trạng này khó có thể khắc phục do tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng và những gián đoạn liên tục với các nhà cung cấp.

Ngành công nghiệp đóng tàu hiện đại của Mỹ đang trong tình trạng khủng hoảng cấu trúc nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến khả năng phòng thủ của đất nước.

Trở ngại chính là các chuyên gia giàu kinh nghiệm đang nghỉ hưu hàng loạt, ngoài ra việc thu hút người trẻ làm việc nặng nhọc trong các xưởng đóng tàu ngày càng khó khăn do uy tín nghề nghiệp thấp và sự cạnh tranh từ lĩnh vực công nghệ.

Tàu sân bay USS John F. Kennedy (CVN 79) trước khi được bơm đầy nước vào ụ khô.

Tình hình càng trở nên trầm trọng hơn do sự suy thoái của các chuỗi cung ứng hình thành sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, khi số lượng nhà thầu phụ giảm đáng kể.

Hiện nhiều bộ phận quan trọng cho tàu sân bay và tàu ngầm được sản xuất bởi các nhà máy độc quyền và bất kỳ sự chậm trễ nào tại đó đều làm đình trệ việc chế tạo toàn bộ con tàu.

Ngoài ra, cơ sở hạ tầng của các xưởng đóng tàu nhà nước và tư nhân đã lỗi thời, vì hầu hết các ụ khô được xây dựng trong thế kỷ trước và không đáp ứng được kích thước của các tàu mới thuộc loại Gerald R. Ford, hoặc tàu ngầm hạt nhân lớp Columbia.

Lầu Năm Góc cũng thường xuyên thay đổi yêu cầu kỹ thuật trong giai đoạn chế tạo, điều này buộc các kỹ sư phải làm lại các phần đã hoàn thành, dẫn đến chi phí tăng nhanh và sự chậm trễ trong tiến độ.

Tất cả những điều này đã dẫn đến việc Hoa Kỳ không thể thực hiện ngay cả những dự định tối thiểu để hiện đại hóa hạm đội, đe dọa khả năng răn đe chiến lược ở Thái Bình Dương và nghĩa vụ đối với các đồng minh.