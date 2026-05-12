HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tàu sân bay lớp Gerald R. Ford thứ tư cần... 15 năm chế tạo

Sao Đỏ
|

Việc đóng mới chiếc tàu sân bay lớp Gerald R. Ford thứ tư cho Hải quân Mỹ mang tên Doris Miller (CVN-81), đã bị trì hoãn ít nhất 2 năm.

Tàu sân bay Gerald R . Ford thứ tư bị trì hoãn 15 năm chế tạo do thách thức kỹ thuật - Ảnh 1.

Thông tin này được đăng tải trên ấn phẩm của USNI. Theo tính toán mới, tổng thời gian chế tạo con tàu đã tăng lên 15 năm.

Sự chậm trễ này là do một số thách thức kỹ thuật và gián đoạn chuỗi cung ứng trong lĩnh vực quốc phòng của Mỹ. Con tàu đang được đóng bởi Huntington Ingalls Industries tại nhà máy đóng tàu Newport News.

Trước đây kế hoạch là tàu sân bay này sẽ được bàn giao cho hạm đội vào năm 2030, nhưng nay thời hạn đã được lùi lại đến năm 2032.

"Tiến độ chế tạo tàu CVN-81 bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng dây chuyền từ việc chậm trễ đối với tàu CVN-80, liên quan đến năng lực của nhà máy", ông Todd Corillo - người phát ngôn của HII Shipbuilding ở Newport News, nói với USNI News.

Tàu sân bay Gerald R . Ford thứ tư bị trì hoãn 15 năm chế tạo do thách thức kỹ thuật - Ảnh 2.

Xưởng đóng tàu Newport News Shipbuilding, nơi đang chế tạo tàu sân bay Enterprise (CVN-80).

Bài báo lưu ý, do sự chậm trễ trong việc đóng những chiếc tàu đầu tiên của loạt tàu này, công ty đang phải đối mặt với nguy cơ vỡ tiến độ đối với các thân tàu tiếp theo. Về lâu dài, tình trạng này khó có thể khắc phục do tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng và những gián đoạn liên tục với các nhà cung cấp.

Ngành công nghiệp đóng tàu hiện đại của Mỹ đang trong tình trạng khủng hoảng cấu trúc nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến khả năng phòng thủ của đất nước.

Trở ngại chính là các chuyên gia giàu kinh nghiệm đang nghỉ hưu hàng loạt, ngoài ra việc thu hút người trẻ làm việc nặng nhọc trong các xưởng đóng tàu ngày càng khó khăn do uy tín nghề nghiệp thấp và sự cạnh tranh từ lĩnh vực công nghệ.

Tàu sân bay Gerald R . Ford thứ tư bị trì hoãn 15 năm chế tạo do thách thức kỹ thuật - Ảnh 3.

Tàu sân bay USS John F. Kennedy (CVN 79) trước khi được bơm đầy nước vào ụ khô.

Tình hình càng trở nên trầm trọng hơn do sự suy thoái của các chuỗi cung ứng hình thành sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, khi số lượng nhà thầu phụ giảm đáng kể.

Hiện nhiều bộ phận quan trọng cho tàu sân bay và tàu ngầm được sản xuất bởi các nhà máy độc quyền và bất kỳ sự chậm trễ nào tại đó đều làm đình trệ việc chế tạo toàn bộ con tàu.

Ngoài ra, cơ sở hạ tầng của các xưởng đóng tàu nhà nước và tư nhân đã lỗi thời, vì hầu hết các ụ khô được xây dựng trong thế kỷ trước và không đáp ứng được kích thước của các tàu mới thuộc loại Gerald R. Ford, hoặc tàu ngầm hạt nhân lớp Columbia.

Lầu Năm Góc cũng thường xuyên thay đổi yêu cầu kỹ thuật trong giai đoạn chế tạo, điều này buộc các kỹ sư phải làm lại các phần đã hoàn thành, dẫn đến chi phí tăng nhanh và sự chậm trễ trong tiến độ.

Tất cả những điều này đã dẫn đến việc Hoa Kỳ không thể thực hiện ngay cả những dự định tối thiểu để hiện đại hóa hạm đội, đe dọa khả năng răn đe chiến lược ở Thái Bình Dương và nghĩa vụ đối với các đồng minh.

Theo USNI News
Làm rơi Galaxy S26 Ultra khiến màn hình vỡ tan, tôi tưởng "thế là hết" thì tính năng độc đáo này đã cứu tất cả
Tags

tàu sân bay

Gerald R. Ford

trì hoãn đóng tàu

Newport News

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cận cảnh hiện trường tan hoang sau vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội

Cận cảnh hiện trường tan hoang sau vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội

00:55
Kinh hoàng khoảnh khắc xe máy treo lơ lửng trên cột đèn giao thông sau va chạm với ô tô

Kinh hoàng khoảnh khắc xe máy treo lơ lửng trên cột đèn giao thông sau va chạm với ô tô

00:37
Bất ngờ về hình hài của sân vận động 60.000 chỗ chuẩn quốc tế tại Hưng Yên dần lộ diện

Bất ngờ về hình hài của sân vận động 60.000 chỗ chuẩn quốc tế tại Hưng Yên dần lộ diện

01:13
Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

01:35
Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

01:26
Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

00:48
Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

01:23
Danh tính người đàn ông đầu trần, "ngông nghênh" chở chó đội mũ bảo hiểm

Danh tính người đàn ông đầu trần, "ngông nghênh" chở chó đội mũ bảo hiểm

00:45
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại