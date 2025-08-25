Đoạn phim do CCTV công bố mở đầu bằng hình ảnh xưởng đóng tàu Giang Nam của Tập đoàn đóng tàu nhà nước Trung Quốc tại Thượng Hải, nơi tàu Phúc Kiến được đóng và hạ thủy, trước khi chuyển sang cảnh quay tàu sân bay hoạt động trên biển.

Đoạn phim này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng cũng như giới quan sát trong và ngoài nước, làm dấy lên nghi vấn Hải quân Trung Quốc có thể đưa tàu sân bay Phúc Kiến đi vào hoạt động vào ngày 3/9 - đúng dịp kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít trong Thế chiến II.

Theo thông tin từ SCMP , tàu Phúc Kiến đã hoàn thành tám lần thử nghiệm trên biển. Chuyến đầu tiên bắt đầu vào tháng 5/2024, tổng cộng khoảng 117 ngày trên biển. Con số này vượt xa thời gian thử nghiệm của hai tàu sân bay đang hoạt động của Trung Quốc là Liêu Ninh (109 ngày) và Sơn Đông (84 ngày), thậm chí cả tàu Charles de Gaulle của Pháp (87 ngày), cho thấy quá trình thử nghiệm phức tạp hơn và độ hoàn thiện kỹ thuật cao hơn.

Hình ảnh từ ba tháng trước cũng cho thấy tàu Phúc Kiến đang trong quá trình chuẩn bị cuối cùng tại xưởng đóng tàu, với giàn giáo được dỡ bỏ và sàn tàu được làm sạch. Sau khi được đưa vào hoạt động, tàu Phúc Kiến sẽ đưa Trung Quốc trở thành quốc gia thứ hai sau Mỹ vận hành tàu sân bay có máy phóng điện từ.

Truyền thông Trung Quốc tiết lộ, lượng giãn nước toàn tải của tàu sân bay Phúc Kiến là hơn 80.000 tấn. Đây là một chỉ số quan trọng, thể hiện khả năng chuyên chở, tầm hoạt động, tốc độ và khả năng cơ động của tàu.

Tính năng nổi bật khác của tàu sân bay Phúc Kiến là hệ thống máy phóng điện từ, cho phép phóng các máy bay chiến đấu lớn hơn và nặng hơn so với các tàu Sơn Đông và Liêu Ninh. Dự kiến, tàu có thể mang theo 40-70 máy bay chiến đấu.

Ngoài ra, máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không Tây An KJ-600 dự kiến sẽ mở rộng tầm hoạt động của tàu sân bay, cung cấp khả năng giám sát toàn diện trên không và trên biển.

Về khả năng phòng thủ, tàu sân bay Phúc Kiến được trang bị hệ thống radar mảng pha tiên tiến, được thiết kế để phát hiện và theo dõi nhiều mục tiêu từ xa. Các hệ thống vũ khí tầm gần như HQ-10 và Type 1130 được tích hợp để bảo vệ tàu sân bay chống lại các mối đe dọa trên không, bao gồm tên lửa và máy bay không người lái.