Tàu sân bay hạt nhân Gerald R. Ford của Mỹ rời chiến dịch chống Iran

Hoàng Đức |

Theo giới chức Mỹ, tàu sân bay CVN-78 USS Gerald R. Ford đã rút khỏi “Chiến dịch Epic Fury” chống lại Iran và phải sửa chữa trong 14 tháng.

Giới chức Mỹ mới đây cho biết, tàu sân bay hạt nhân USS Gerald R. Ford (CVN-78) đã được rút khỏi “Chiến dịch Epic Fury” (Operation Epic Fury) chống lại Iran.

Theo các báo cáo của truyền thông phương Tây, con tàu đang được sửa chữa ở một cảng của Hy Lạp và sẽ không quay trở lại Biển Đỏ hoặc eo biển Hormuz trong thời gian tới.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford (CVN-78) trước đó được Bộ Chỉ huy Chiến trường Trung ương của Mỹ (US CENTCOM) thông báo là bị cháy trong một sự cố hỏa hoạn, “không liên quan đến hoạt động chiến đấu”. Tàu đã đến đảo Crete của Hy Lạp và neo đậu tại Căn cứ Hải quân Mỹ ở Vịnh Souda.

Theo quyết định của Bộ chỉ huy, con tàu sẽ được sửa chữa trong vòng 14 tháng. Điều này có nghĩa là chiếc tàu sân bay thế hệ mới nhất của Hải quân Mỹ sẽ ngừng hoạt động chiến đấu ít nhất 1 năm. Phi đội máy bay của tàu vẫn có thể hoạt động, nhưng chỉ ở phía Đông Địa Trung Hải.

Theo các báo cáo, con tàu đang gặp phải những vấn đề kỹ thuật nghiêm trọng liên quan đến hệ thống thoát nước. Các hệ thống khác của tàu cũng đang xuống cấp, do tàu đã thực hiện nhiệm vụ chiến đấu liên tục trong khoảng thời gian gần 1 năm.

Tàu sân bay này đã được Hải quân Mỹ điều gấp đến Trung Đông sau khi tham gia cuộc tấn công quân sự vào Venezuela hồi tháng 1/2026 và hiện đã bước sang tháng thứ 10 triển khai nhiệm vụ.

Một cuộc điều tra về vụ hỏa hoạn vẫn đang diễn ra. Trước đó, có thông tin cho rằng chính các thủy thủ đã gây ra vụ cháy trong phòng giặt là, khi từ chối tham gia chiến dịch quân sự chống lại Iran.

Một vụ hỏa hoạn cũng đã xảy ra trên tàu sân bay CVN-78 USS Gerald R. Ford vào ngày 12/3.

Ngọn lửa được cho là bắt đầu từ phòng giặt là, có thể từ máy sấy, đã làm bùng lên một đám cháy không thể dập tắt kéo dài hơn 30 giờ. Đám cháy khiến cho 600 thủy thủ mất hết đồ đạc cá nhân và chỗ ngủ.

Từ sau hôm đó, chiếc tàu sân bay này đã tách khỏi hoạt động chiến đấu và neo đậu ở Biển Đỏ ngoài khơi bờ biển Saudi Arabia, gần Jeddah.

Theo topwar.ru
