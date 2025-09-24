Việc bổ sung tàu sân bay Giuseppe Garibaldi của Ý đã ngừng hoạt động vào hạm đội Indonesia, dù nhỏ nhưng sẽ tác động đến sự cân bằng khu vực và mở rộng đáng kể năng lực của Jakarta, theo bài viết đăng trên trang Defense Security Asia (DSA).

Mặc dù không thể so sánh với bất kỳ tàu sân bay nào của Trung Quốc, nhưng đây sẽ là soái hạm đáng kể đầu tiên của quốc đảo này.

Giới phân tích cho rằng sự bổ sung mới sẽ giúp Indonesia trở thành một đồng minh hấp dẫn hơn đối với Hoa Kỳ trong cuộc đối đầu khu vực với Trung Quốc.

"Nỗ lực nâng cao năng lực tác chiến thông qua tàu sân bay của Indonesia diễn ra trong bối cảnh khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đang diễn ra cuộc tranh giành quyền lực, nơi Trung Quốc đang nhanh chóng mở rộng ảnh hưởng của mình, thông qua các tàu sân bay Liêu Ninh, Sơn Đông và Phúc Kiến, như một phần trong nỗ lực thống trị các đại dương", trang DSA nói rõ.

Hải quân Indonesia sẽ sử dụng chiếc Giuseppe Garibaldi làm nền tảng tàu sân bay UAV.

Được hạ thủy năm 1985, chiếc Giuseppe Garibaldi với lượng giãn nước 14.100 tấn là tàu sân bay đầu tiên của Ý có sàn đáp liên tục, được thiết kế đặc biệt để vận hành máy bay cất hạ cánh thẳng đứng AV-8B Harrier II, cũng như nhiều loại trực thăng chống ngầm và các loại khác.

Con tàu có chiều dài 180,2 mét, rộng 33,4 mét và mớn nước 6,7 mét. Những thông số này kết hợp tính nhỏ gọn tương đối với mức độ linh hoạt trong vận hành. Con tàu đã tham gia vào các cuộc chiến tranh của NATO chống lại Nam Tư, Afghanistan và Libya.

Nhiều chuyên gia cho rằng phạm vi nhiệm vụ rộng lớn của Giuseppe Garibaldi khiến nó trở nên thú vị. Một số phương tiện truyền thông trước đây đưa tin rằng Indonesia có kế hoạch sử dụng tàu sân bay mới này chủ yếu làm nền tảng cho máy bay không người lái tấn công tầm xa.

Về mặt địa chính trị, Indonesia kiểm soát Eo biển Malacca, Sunda và Lombok - nơi một phần ba thương mại thế giới và phần lớn các nguồn năng lượng cho các nước Đông Á - Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc phải đi qua.