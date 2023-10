Tàu phá băng hoạt động như thế nào?

Tàu phá băng là một loại tàu được thiết kế đặc biệt để phá băng và di chuyển trên các đại dương hoặc sông đóng băng. Nguyên lý làm việc của nó là sử dụng trọng lượng của thân tàu để ép băng, cắt và phân tán băng qua kết cấu mạn tàu, mở luồng và đảm bảo tàu có thể đi qua thuận lợi.

Thiết kế thân tàu phá băng rất quan trọng. Thông thường, kết cấu thép được sử dụng, đáy và thành tàu được gia cố và làm dày để tăng trọng lượng của thân tàu. Thân tàu phá băng có dạng thon hoặc hình cầu, hình dạng này sẽ giúp giảm lực cản của băng tác dụng lên thân tàu và đẩy băng ra khỏi hai bên thân tàu hiệu quả hơn.

Khi một con tàu di chuyển trên mặt nước đóng băng, trọng lượng của thân tàu khiến phần đáy của con tàu ép trực tiếp lên trên mặt băng thông qua tác động của trọng lực. Do trọng lượng nặng của thân tàu nên lực ép này có thể tạo ra một lực rất lớn, đủ để phá vỡ băng. Ảnh: ZME

Tàu phá băng sử dụng cấu trúc đặc biệt bên mạn tàu để cắt và phân tán băng. Các thành bên của mạn tàu thường được vát mép để tạo thành hình lưỡi dao. Khi con tàu di chuyển, các thành bên cắt băng thành những mảnh nhỏ hơn và ném chúng sang một bên. Một số tàu phá băng thậm chí còn được trang bị lưỡi quay hoặc cạnh răng cưa để nâng cao hơn nữa khả năng cắt và phân tán băng.

Ngoài thiết kế thân tàu và các bên, tàu phá băng cũng cần áp dụng các chiến lược vận hành tương ứng dựa trên điều kiện băng. Khi gặp lớp băng lớn hơn và dày hơn, tàu phá băng có thể cần sử dụng các công cụ phụ trợ như búa phá băng hoặc thiết bị nổ mìn để tăng hiệu quả phá băng. Trong quá trình phá băng, tàu phá băng luôn cần chú ý điều chỉnh tốc độ và hướng đi để tránh băng bị phá làm hư hỏng thân tàu, gây căng thẳng và tải quá mức cho động cơ.

Tàu phá băng sử dụng trọng lượng của thân tàu để ép băng và cắt và phân tán băng qua kết cấu mạn tàu để mở kênh. Nguyên lý làm việc này cho phép tàu phá băng vượt qua các đại dương hoặc sông đóng băng một cách suôn sẻ, đảm bảo tàu thuyền di chuyển an toàn. Với sự tiến bộ không ngừng của khoa học công nghệ, thiết kế và công nghệ của tàu phá băng cũng không ngừng được cải tiến khiến tàu phá băng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì các tuyến đường thủy thông suốt ở những vùng cực lạnh. Ảnh: Cool Antarctica

Đặc điểm thiết kế tàu phá băng

Do đặc điểm thiết kế của hình dạng thân tàu và hệ thống động lực mạnh mẽ, tàu phá băng có thể phá và xuyên băng một cách hiệu quả, tạo điều kiện di chuyển cho các tàu khác và đóng vai trò quan trọng trong kỹ thuật hàng hải.

Hình dạng thân tàu phá băng là một trong những điểm mấu chốt trong thiết kế của nó. Thân tàu phá băng có hình vòng cung hoặc đáy hình chữ V để có thể tạo áp lực và lực tác động lên băng lớn hơn trong quá trình di chuyển. Hình dạng này giúp tàu phá băng phá vỡ lớp băng và đẩy nó sang hai bên, giúp con tàu có thể tự do di chuyển về phía trước. Thân tàu phá băng thường rộng hơn và chắc chắn hơn để tăng cường khả năng chống băng của thân tàu, tránh làm hư hại thân tàu do băng và đảm bảo tàu di chuyển an toàn.

Hệ thống năng lượng mạnh mẽ của tàu phá băng cũng là một đặc điểm thiết kế không thể thiếu. Lực cản của băng và áp lực nó tác dụng lên thân tàu có thể rất lớn, vì vậy tàu phá băng cần rất nhiều lực để đẩy thân tàu về phía trước và xuyên qua lớp băng. Tàu phá băng sẽ được trang bị nhiều động cơ diesel mạnh mẽ để cung cấp đủ năng lượng.

Những động cơ này thường có khả năng tạo ra công suất hàng trăm nghìn mã lực, cho phép tàu phá băng di chuyển qua băng với tốc độ cao. Hệ thống điện của tàu phá băng thường bao gồm nhiều bộ đẩy và chân vịt để tăng khả năng cơ động của tàu và giúp tàu thích ứng với các điều kiện băng khác nhau.

Đặc điểm thiết kế của tàu phá băng bao gồm thiết kế hợp lý về hình dạng thân tàu và trang bị hiệu quả của hệ thống năng lượng mạnh mẽ. Những đặc điểm thiết kế này cho phép tàu phá băng di chuyển trong vùng nước băng giá, mở ra đường dẫn cho các tàu khác và đảm bảo quá trình vận chuyển đường biển diễn ra suôn sẻ. Với sự tiến bộ của khoa học công nghệ và sự phát triển của kỹ thuật hàng hải, thiết kế của tàu phá băng cũng không ngừng đổi mới và cải tiến, mang đến cho con người những phương tiện vận tải biển an toàn và hiệu quả hơn. Ảnh: USNI

Để di chuyển trong môi trường băng khắc nghiệt, tàu phá băng yêu cầu trọng lượng thân tàu lớn hơn để cung cấp đủ lực xuống và xuyên qua băng. Có nhiều cách để tăng trọng lượng của tàu như sử dụng kết cấu thân tàu dày hơn, lắp đặt thiết bị nặng và thiết bị chống đóng băng. Những biện pháp này có thể làm tăng độ ổn định và khả năng chịu áp lực của tàu, từ đó đảm bảo tàu phá băng có thể di chuyển tự do trong vùng băng khó khăn.

Thiết kế mũi nhọn là một công nghệ quan trọng khác giúp tàu phá băng có thể đối phó với lớp băng dày. Không giống như các tàu truyền thống, mũi tàu phá băng thường có hình răng cưa hoặc có cạnh cắt sắc nhọn. Thiết kế như vậy có hiệu quả làm giảm độ dày của băng và cắt hoặc đẩy nó ra xa. Thiết kế mũi nhọn có thể nhanh chóng chịu được lực cản của băng và giảm lực cản của tàu, từ đó giảm tiêu hao năng lượng và tổn thất. Ảnh: ZME

Việc tăng trọng lượng của tàu không chỉ giới hạn ở việc thay đổi kết cấu thân tàu mà còn có thể tăng trọng lượng của tàu bằng cách thay đổi sức chở hàng hóa của tàu. Hầu hết các tàu phá băng đều có khả năng vận chuyển và tải trọng mạnh mẽ.Bằng cách tăng sức chứa hàng hóa và đặt thêm trọng lượng ở đáy thân tàu, con tàu có thể chịu được áp lực bên ngoài trong băng tốt hơn.

Thiết kế mũi nhọn thường kết hợp với trọng lượng của thân tàu tạo nên khả năng phá băng mạnh mẽ. Khi áp lực đủ lớn lên băng, băng sẽ vỡ hoặc bị cắt, cho phép tàu di chuyển về phía trước qua lớp băng dày. Trong khi đó, tàu phá băng thường được trang bị động cơ đẩy để giúp tàu chịu được lực cản của băng và nâng cao hơn nữa khả năng phá băng. Ảnh: Zhihu

Trong tương lai, với sự phát triển của khoa học công nghệ và sự cải tiến không ngừng của công nghệ, khả năng phá băng của tàu phá băng sẽ được nâng cao hơn nữa, mang lại sự bảo vệ tốt hơn cho việc vận chuyển ở những vùng có giá lạnh khắc nghiệt. Tiến bộ trong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tàu phá băng sẽ thúc đẩy đáng kể sự phát triển của các vùng lạnh cũng như việc phát triển và sử dụng tài nguyên.