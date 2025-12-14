Tàu ngầm mới nhất của Đài Loan gặp sự cố ngay khi thử nghiệm trên biển

Theo một báo cáo độc quyền của Mirror Media, tàu ngầm Hai Kun do Đài Loan tự chế tạo đã gặp sự cố nghiêm trọng về hệ thống thủy lực trong quá trình thử nghiệm trên biển, khiến tàu tạm thời mất khả năng điều khiển bằng điện đối với cánh lái hình chữ X ở đuôi và buộc các thủy thủ phải dựa vào điều khiển bằng tay để tránh tai nạn.

Sự cố xảy ra trong chuyến thử nghiệm trên biển lần thứ hai của tàu ngầm, khi tất cả các hệ thống thủy lực được cho là đã bị hỏng, khiến cánh lái đuôi hình chữ X không hoạt động được.

Một người phục vụ trên tàu ngầm Hai Kun (SS-711) nói với Mirror Media rằng tình hình nhanh chóng trở nên nguy hiểm.

“Hệ thống thủy lực bị hỏng hoàn toàn, và cánh lái hình chữ X không thể xoay được chút nào. Mọi người đều dựa vào các binh sĩ xếp hàng bên trong khoang điều khiển, thay phiên nhau dùng sức người để vận hành cánh lái, nhờ đó tàu ngầm thoát khỏi nguy hiểm”, nguồn tin cho biết.

Tàu ngầm Hai Kun là chiếc dẫn đầu của chương trình tàu ngầm phòng thủ nội địa của Đài Loan, một dự án trọng điểm do Tập đoàn CSBC chủ trương và được chính quyền hỗ trợ.

Các nhà chức trách hải quân và nhà máy đóng tàu đã nhiều lần khẳng định rằng những cuộc thử nghiệm trên biển của tàu ngầm được tiến hành theo “tiêu chuẩn cao nhất, với biện pháp an toàn toàn diện”.

Đáp lại bài báo của Mirror Media, lãnh đạo Hải quân Đài Loan đã thừa nhận vụ việc nhưng cho biết mọi thủ tục đều được tuân thủ và tình hình vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

“Các cuộc thử nghiệm trên biển của tàu ngầm nguyên mẫu tuân thủ nguyên tắc xác định vấn đề, giải quyết chúng, và dần dần tăng cường tinh chỉnh hệ thống cũng như cải thiện các khiếm khuyết”.

“Hệ thống điều khiển của tàu được trang bị chế độ vận hành tự động, bán tự động và thủ công như nhiều lớp dự phòng. Hành động ứng phó ngày hôm đó được thực hiện theo đúng quy trình và trong giới hạn an toàn”, lãnh đạo Hải quân cho biết trong một phản hồi.

Hải quân Đài Loan (Trung Quốc) cho biết thêm rằng sau khi trở về cảng, biện pháp khắc phục cần thiết đã được hoàn tất và hệ thống của tàu ngầm hiện đang hoạt động bình thường.

Tàu ngầm Hai Kun do Đài Loan tự nghiên cứu chế tạo.

Theo nguồn tin được Mirror Media trích dẫn, bài kiểm tra trên biển lần thứ hai diễn ra vào ngày 26 tháng 6, khi tàu Hai Kun tự di chuyển để thử nghiệm khả năng điều hướng trên mặt nước, xác minh hệ thống và kiểm tra khả năng vận hành.

Trước đó, CSBC đã tuyên bố công khai rằng kết quả của cuộc thử nghiệm trên biển lần thứ hai đáp ứng mục tiêu dự kiến và sau khi điều chỉnh - chuẩn bị, chương trình sẽ tiếp tục tiến hành đánh giá dưới nước và kiểm tra ở vùng nước sâu hơn.

Tuy nhiên nguồn tin nội bộ đã mô tả một kịch bản đáng báo động hơn nhiều. Theo báo cáo, tàu ngầm đã rời cảng bằng năng lượng pin khi hệ thống thủy lực đột ngột gặp sự cố, khiến cánh lái hình chữ X bị kẹt cứng.

“Tàu ngầm chỉ có thể tiếp tục đi thẳng về phía trước, các quân nhân ngay lập tức được tập trung trong phòng điều khiển cánh lái phía đuôi tàu. Các cần điều khiển được đưa ra, và mỗi người tự tay quay chúng. Khi ai đó hết sức, người khác sẽ tiếp nối”, nguồn tin nói thêm.

Nguồn tin nói rõ, tàu kéo hộ tống tàu ngầm Hai Kun trong quá trình thử nghiệm đã buộc phải kiểm soát chặt chẽ phần mũi, sử dụng lực đẩy để tác động đến hướng đi và ngăn ngừa va chạm với các tàu khác trong khi cánh lái được điều chỉnh một phần bằng tay.

Một người quen thuộc với quá trình chế tạo tàu ngầm Hai Kun cho biết cánh lái đuôi hình chữ X của tàu ngầm là một trọng tâm thiết kế, chính xác là vì những rủi ro liên quan đến sự cố. Do đó, tàu ngầm được thiết kế với nhiều lớp dự phòng ngoài hệ thống thủy lực chính.

“Tàu ngầm thường được trang bị một số bơm thủy lực độc lập,” nguồn tin cho biết, giải thích thêm chúng được cấp điện bởi các nguồn điện riêng biệt hoặc động cơ diesel phụ trợ. “Khi hệ thống chính gặp sự cố, mạch thủy lực dự phòng sẽ ngay lập tức tiếp quản”.

Theo người này, nếu toàn bộ hệ thống thủy lực bị mất, biện pháp bảo vệ cuối cùng là điều khiển bằng tay, yêu cầu các thành viên thủy thủ đoàn phải tự vận hành cánh lái thông qua các khớp nối, bánh răng hoặc hệ thống cáp trong khoang.

Hải quân Đài Loan không tiết lộ chi tiết kỹ thuật cụ thể về sự cố, cũng như liệu nó có ảnh hưởng đến lịch trình thử nghiệm tổng thể hay không. Các quan chức nhấn mạnh rằng bài kiểm tra trên biển nhằm mục đích phát hiện ra những điểm yếu trước khi tàu ngầm đi vào hoạt động chính thức.