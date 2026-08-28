Tàu ngầm Maloyaroslavets thuộc Dự án 677 Lada bắt đầu được khởi đóng

GD&TĐ - Tại Nga, tàu ngầm chạy bằng động cơ diesel-điện Maloyaroslavets đã được khởi đóng tại Nhà máy Admiralty Shipyards ở St. Petersburg.

Thông tin này được Tập đoàn Đóng tàu Thống nhất (USC) báo cáo. Tàu ngầm mới đang được chế tạo theo Dự án 677 Lada và sẽ là chiếc thứ 5 trong loạt tàu do Cục Thiết kế Rubin phát triển.

Con tàu được đặt tên là Maloyaroslavets, theo tên thành phố ở vùng Kaluga của Nga, nơi gắn liền với các sự kiện năm 1812 và 1941.

Năm 1812, một trận đánh quy mô lớn đã diễn ra gần Maloyaroslavets giữa Quân đội Nga và Hoàng đế Napoléon I, buộc binh sĩ Pháp phải rút lui theo con đường Smolensk.

Năm 1941, những trận chiến ác liệt đã diễn ra tại thành phố trong chiến dịch phòng thủ Maloyaroslavets, khi Quân đội Liên Xô chặn đứng bước tiến của quân Đức về Moskva.

Lễ khởi công đóng mới tàu ngầm Maloyaroslavets thuộc Dự án 677 "Lada".

Dự án 677 Lada được định vị là lớp tàu ngầm phi hạt nhân hiện đại nhất trong hạm đội Nga, với mức độ tự động hóa và khả năng tàng hình âm thanh được nâng cấp.

Theo nhà phát triển, thân tàu ngầm được phủ một lớp chống sóng siêu âm đặc biệt để giảm mức độ trường âm thanh của chính nó.

Tàu ngầm Dự án 677 dài khoảng 67m, rộng 7,1m, có trọng lượng giãn nước hơn 1.700 tấn và đạt tốc độ tối đa lên đến 21 hải lý/giờ dưới nước.

Việc chế tạo loạt tàu này đang bị chậm trễ kéo dài, khi chiếc đầu tiên mang tên Saint Petersburg được bàn giao cho hạm đội từ năm 2010, chiếc đầu tiên thuộc diện sản xuất hàng loạt là Kronstadt chỉ được bàn giao vào tháng 1/2024, và đối với tàu Velikye Luky là vào cuối năm 2025.

Việc chế tạo chiếc tàu ngầm thứ 3 và thứ 4 thuộc loạt tàu này - chiếc Vologda và Yaroslavl đã bắt đầu vào tháng 6/2022.

Cần nói thêm vào ngày 28/7, xưởng đóng tàu Sevmash của Nga đã hạ thủy tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới mang tên Ulyanovsk thuộc Dự án 885M (lớp Yasen-M).