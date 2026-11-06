Tàu ngầm Isaac Peral đánh chìm tàu Infanta Elena bằng một quả ngư lôi duy nhất

Hải quân Tây Ban Nha đã đánh chìm tàu tuần tra Infanta Elena bằng một quả ngư lôi duy nhất phóng từ tàu ngầm S-81 Isaac Peral.

Thông tin này được đăng tải trên trang web chính thức của Hải quân Tây Ban Nha.

Trong khuôn khổ cuộc tập trận SINKEX 26 ở Đại Tây Dương, thủy thủ đoàn của một tàu ngầm đã phóng một quả ngư lôi chiến đấu vào tàu tuần tra Infanta Elena đã ngừng hoạt động, khiến tàu này bị chìm.

Theo Quân đội Tây Ban Nha, các cuộc tập trận cho phép họ kiểm tra hiệu quả của hệ thống vũ khí của tàu ngầm S-81 và huấn luyện kíp lái trong hoàn cảnh gần giống với điều kiện chiến đấu nhất có thể.

Ngoài tàu ngầm, các tàu khu trục Cristóbal Colón (F-105) và Navarra (F-85), tàu đa năng Carnota (A-61) và tàu tuần tra Relámpago (P-43) cũng tham gia vào cuộc diễn tập.

Tàu tuần tra Infanta Elena của Hải quân Tây Ban Nha bị chìm sau khi trúng ngư lôi.

Thành phần không quân trong cuộc tập trận trên được cung cấp bởi 3 máy bay tấn công AV-8B Harrier, 1 trực thăng từ Phi đội 10, 1 máy bay không người lái ScanEagle và 1 máy bay tuần tra biển từ Lực lượng Không quân Vũ trụ Tây Ban Nha.

Hải quân Tây Ban Nha nhấn mạnh cuộc tập trận đã chứng minh khả năng hoạt động bí mật và tấn công chính xác mục tiêu trên mặt nước của lực lượng tàu ngầm, đồng thời kiểm tra sự phối hợp giữa các thành phần khác nhau của hạm đội.

Trước khi bị đánh chìm, con tàu ngừng hoạt động đã được làm sạch nhiên liệu, dầu mỡ và các chất gây ô nhiễm khác. Khu vực diễn tập cũng trải qua cuộc kiểm tra thủy văn và sinh thái, những loài động vật biển cùng các loài được bảo vệ khác đều được theo dõi trong suốt quá trình bắn thử.

Cuộc tập trận tương tự SINKEX cũng được hải quân nhiều nước khác tiến hành. Đặc biệt vào ngày 29/9, Mỹ và Anh đã đánh chìm tàu khu trục USS Klakring đã ngừng hoạt động bằng cách sử dụng tên lửa chống hạm NSM, Sea Venom, SM-6 và ngư lôi hạng nặng Mk 48.