Tàu ngầm hạt nhân HMS Vengeance của Anh đã lập kỷ lục về chuyến tuần tra dài nhất, trải qua 201 ngày với phần lớn thời gian dưới nước.

Thông tin này được đăng tải trên tờ National Interest (NI). Nhiệm vụ của tàu bắt đầu hôm 29/8/2025 và kết thúc khi nó trở về Căn cứ Hải quân Faslane ở Scotland, phá kỷ lục trước đó kéo dài 195 ngày do chiếc HMS Vigilant cùng lớp thiết lập năm ngoái.

Số lượng chuyến tuần tra liên tiếp lập kỷ lục là do Hải quân Anh thiếu tàu ngầm chiến lược sẵn sàng làm nhiệm vụ, vì một trong bốn chiếc loại này - tàu HMS Victorious đang nằm cảng để chờ sửa chữa lớn.

Hải quân Hoàng gia Anh cho biết, các cuộc tuần tra liên tục trên biển đóng vai trò răn đe hạt nhân nhằm bảo vệ Vương quốc và các đồng minh NATO. Tất cả tàu ngầm đều trải qua quá trình kiểm tra an toàn kỹ lưỡng trước khi thực hiện nhiệm vụ.

Trong gần 7 tháng, các thành viên thủy thủ đoàn làm việc theo ca 6 giờ trên tàu ngầm, chiến hạm này khác với các tàu ngầm đa năng, chúng không nổi lên mặt nước trong thời gian làm nhiệm vụ.

Các thủy thủ tàu ngầm chỉ nhận được những tin nhắn hàng tuần đã được kiểm duyệt từ gia đình, tối đa 40 từ, trong đó tin xấu đã bị lược bỏ, và không được phép trả lời vì sợ tín hiệu truyền đi sẽ tiết lộ vị trí của tàu.

Tàu ngầm hạt nhân kiêm tàu sân bay tên lửa đạn đạo HMS Vengeance rời căn cứ Clyde.

HMS Vengeance thuộc lớp Vanguard - là tàu ngầm lớn nhất từng được chế tạo tại Anh đồng thời là tàu lớn thứ 3 trong Hải quân Hoàng gia.

Các tàu ngầm loại này là một phần của chương trình răn đe hạt nhân Trident của Anh. Tàu mang theo tên lửa đạn đạo chiến lược Trident II D5, cũng như 4 ống phóng ngư lôi 533 mm với cơ số gồm tối đa 16 ngư lôi hạng nặng Spearfish.

Hệ thống động lực của mỗi con tàu bao gồm một lò phản ứng hạt nhân Rolls-Royce PWR2, 2 turbine GEC, một trục đẩy bằng tia nước và hai máy phát điện turbine WH Allen.

Tổng cộng, Vickers Shipbuilding and Engineering ở Barrow-in-Furness đã đóng 4 chiếc tàu loại này từ năm 1986 đến năm 1999, gồm: Vanguard (S28), Victorious (S29), Vigilant (S30) và Vengeance (S31), chiếc thứ ba được đưa vào phục vụ năm 1994.

Cả 4 tàu ngầm này đều đóng tại Căn cứ Hải quân Clyde phía Tây Glasgow và sẽ được thay thế bằng tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Dreadnought thế hệ mới trong những năm tới.