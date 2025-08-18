Tàu ngầm hạt nhân USS Michigan đã mất tích hơn một tháng

.t1 { text-align: justify; }

Từ ngày 8 tháng 8 năm 2025, tin đồn đã lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc về việc một tàu ngầm hạt nhân của Hoa Kỳ, được cho là chiếc USS Michigan (SSGN-727), đã mất tích hoặc mất liên lạc vào tháng 7.

Tuy nhiên không có dữ liệu chính thức hoặc nguồn đáng tin cậy nào chứng minh cho những tuyên bố này, bao gồm cả thông tin từ Bộ Tư lệnh Tàu ngầm Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ.

USS Michigan là tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa dẫn đường lớp Ohio, được cải tạo từ tàu ngầm tên lửa đạn đạo (SSBN-727) vào năm 2007. Tàu có khả năng mang theo tới 154 tên lửa hành trình Tomahawk, các phương tiện lặn không người lái và hỗ trợ hoạt động của tối đa 66 lính đặc nhiệm.

Được chế tạo bởi General Dynamics Electric Boat và đưa vào hoạt động từ ngày 11 tháng 9 năm 1982, tàu ngầm này vẫn đang phục vụ trong Hải quân Hoa Kỳ và neo đậu tại Bangor, Washington.

Đầu tháng 7 năm 2019, tàu ngầm USS Michigan đã hoàn thành đợt đại tu kéo dài 17 tháng tại Xưởng đóng tàu Hải quân Puget Sound, xác nhận khả năng sẵn sàng hoạt động lâu dài.

Hành tung của tàu ngầm hạt nhân tên lửa hành trình USS Michigan đã thu hút sự quan tâm lớn từ giới truyền thông.

Tin đồn về "sự mất tích" đối với chiếc chiến hạm này có thể liên quan đến các báo cáo gần đây về việc hai tàu ngầm hạt nhân Mỹ được triển khai ngoài khơi bờ biển Nga, động thái mà Tổng thống Donald Trump khởi xướng để đáp trả những tuyên bố của cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev.

Các chuyên gia an ninh hạt nhân đã gọi những hành động như vậy là "nguy hiểm", cảnh báo nguy cơ leo thang căng thẳng nếu phát sinh bước đi thiếu kiềm chế từ hai bên.