Tàu ngầm hạt nhân siêu hiện đại Rubis chuẩn bị hạ thủy

Tàu ngầm hạt nhân Rubis, chiếc thứ 5 trong loạt tàu Suffren của Hải quân Pháp đã được di chuyển từ xưởng đóng tàu đến khu vực hạ thủy đặc biệt.

Thông tin này được Tổng cục Vũ khí Pháp (DGA) báo cáo. Công việc chuẩn bị diễn ra tại xưởng đóng tàu Naval Group ở Cherbourg, chiếc tàu ngầm dự kiến sẽ được hạ thủy vào năm 2027.

Sau khi hạ thủy, tàu ngầm sẽ trải qua các cuộc thử nghiệm trên biển trước khi biên chế cho Hải quân Pháp. Mốc thời gian bàn giao cho hạm đội sẽ là năm 2028.

Chiếc Rubis thuộc chương trình Barracuda. Dự án nói trên lên kế hoạch chế tạo 6 tàu ngầm tấn công hạt nhân kiểu Suffren. Chúng sẽ thay thế các tàu ngầm kiểu Rubis thế hệ trước, vốn được Hải quân Pháp bắt đầu tiếp nhận từ những năm 1980.

Lễ bàn giao chính thức tàu ngầm hạt nhân Rubis cho cơ sở hạ thủy.

Tàu ngầm hạt nhân Rubis của Pháp được đặt hàng vào ngày 7/5/2018. Đồng thời Naval Group đang phát triển một dự án Orka riêng biệt cho Hà Lan dựa trên dòng tàu ngầm Barracuda, vốn cũng dựa trên các tàu ngầm kiểu Suffren.

Ngày 30/9/2024, Hà Lan đã ký hợp đồng với một công ty Pháp để cung cấp 4 tàu ngầm Orka. Chúng sẽ thay thế những chiến hạm thế hệ trước thuộc lớp Walrus mà Hải quân Hà Lan đã vận hành từ những năm 1990.

Khác với tàu ngầm Suffren chạy bằng năng lượng hạt nhân, các phương tiện tác chiến dưới nước của Hà Lan sẽ không có lò phản ứng, dự án này sẽ sử dụng hệ thống pin lithium-ion hiện đại.

Ngành công nghiệp Hà Lan cũng sẽ tham gia vào chương trình này. Các công ty địa phương sẽ cung cấp kết cấu thân tàu, module không gian sinh hoạt, hệ thống thủy lực và một vài thiết bị khác. Phía Hà Lan dự kiến sẽ nhận được khoảng 1 tỷ euro đơn đặt hàng cho các doanh nghiệp trong nước.

Theo kế hoạch, Hải quân Hà Lan sẽ nhận được chiếc tàu ngầm đầu tiên vào năm 2033 và chiếc cuối cùng trong năm 2037.